Bloomberg: Индия откажется от поставок нефти попавшими под санкции США танкерами 3 13.01.2025, 19:38

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Нью-Дели ищет новых поставщиков.

Индия откажет в разгрузке танкерам, на которые распространяются санкции США, объявленные 10 января, заявил высокопоставленный индийский чиновник Bloomberg. Исключением будут суда, зафрахтованные до 10 января при условии, что они разгрузятся до 12 марта.

Как рассказал чиновник, индийские банки будут требовать сертификаты происхождения, чтобы гарантировать, что нефть поступает не от попавших под санкции поставщиков.

По словам собеседника агентства, индийские нефтеперерабатывающие компании ведут переговоры о заключении долгосрочных контрактов с поставщиками на Ближнем Востоке и в зависимости от ситуации они могут запросить дополнительные объемы поставок. При этом, отметил он, индийские компании могут лишиться скидок, которыми они пользовались при покупке российской нефти, если поставки сократятся.

О том, что индийские и китайские нефтеперерабатывающие компании ищут новых поставщиков, в частности, на Ближнем Востоке, ранее писали The Economic Times и Reuters.

По оценке собеседника Bloomberg, влияние санкций будет ощутимым после их вступления в полную силу через два месяца. При этом, отмечает он, поставки нефти не будут проблемой для Индии, поскольку у ОПЕК+ есть свободные мощности, а поставщики, не входящие в объединение, могут нарастить добычу. Также индийский чиновник считает, что хотя рост цен на нефть выше $80 за баррель и является проблемой, это не продлится долго.

10 января США ввели «наиболее значительные» за все время санкции против российского энергетического сектора. В список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью. Также под санкциями оказались более 180 танкеров (кроме нефтетанкеров это ледокол, суда снабжения и несколько СПГ-танкеров), которые власти США считают частью «теневого флота» России.

Кроме того, ограничения коснулись «Ингосстраха» и «АльфаСтрахования», которые занимаются страхованием морских перевозок.

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