Как уберечься от заоблачных цен в такси «от борта»2
- 13.01.2025, 19:48
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В Минтрансе рассказали.
Пассажирам, которые ловят такси на улице, а не заказывают поездку через мобильные приложения или по телефону, стали чаще выставлять завышенную сумму за поездки, сообщает Минтранс.
В министерстве напоминают, что государством регулируются цены на социально значимые товары и услуги. Поездки в такси к таким не относятся, и перевозчики сами устанавливают тарифы.
При этом Правилами автомобильных перевозок пассажиров предусмотрено, что в салоне такси на видном месте должна быть размещена информационная табличка с указанием всех используемых перевозчиком тарифов: за 1 километр (днем и ночью), за пределами города, стоимость абонирования, стоимость посадки, простоя, заказа такси по телефону и иные тарифные условия.
Также в этом документе прописано право пассажира при оформлении заказа на поездку получать информацию о тарифах и (или) об ориентировочной стоимости, а также об иных условиях выполнения перевозки. А Закон о защите прав потребителей обязывает перевозчика своевременно предоставлять пассажиру необходимые и достоверные сведения о цене услуги и условиях ее оплаты.
«В связи с этим рекомендуем при заказе автомобиля-такси «от борта» уточнять у водителя ориентировочную стоимость поездки в рублях. Фразы «по счетчику», «по тарифам» и другие аналогичные могут служить сигналом к тому, что вас пытаются ввести в заблуждение», – говорится в сообщении.
Если информация не предоставлена, потребитель вправе расторгнуть договор перевозки и потребовать возврата денег, которые он заплатил за оказанную услугу.
Пункт 169 Правил автомобильных перевозок дает пассажиру право отказаться от оплаты поездки, если она происходила с неисправными, выключенными или заблокированными программной кассой для такси или кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром. Единственное исключение – если перевозка заказана и оплачивается через приложение, к которому «привязана» банковская карта.