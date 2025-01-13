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Как уберечься от заоблачных цен в такси «от борта»

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  • 13.01.2025, 19:48
  • 2,938
Как уберечься от заоблачных цен в такси «от борта»

В Минтрансе рассказали.

Пассажирам, которые ловят такси на улице, а не заказывают поездку через мобильные приложения или по телефону, стали чаще выставлять завышенную сумму за поездки, сообщает Минтранс.

В министерстве напоминают, что государством регулируются цены на социально значимые товары и услуги. Поездки в такси к таким не относятся, и перевозчики сами устанавливают тарифы.

При этом Правилами автомобильных перевозок пассажиров предусмотрено, что в салоне такси на видном месте должна быть размещена информационная табличка с указанием всех используемых перевозчиком тарифов: за 1 километр (днем и ночью), за пределами города, стоимость абонирования, стоимость посадки, простоя, заказа такси по телефону и иные тарифные условия.

Также в этом документе прописано право пассажира при оформлении заказа на поездку получать информацию о тарифах и (или) об ориентировочной стоимости, а также об иных условиях выполнения перевозки. А Закон о защите прав потребителей обязывает перевозчика своевременно предоставлять пассажиру необходимые и достоверные сведения о цене услуги и условиях ее оплаты.

«В связи с этим рекомендуем при заказе автомобиля-такси «от борта» уточнять у водителя ориентировочную стоимость поездки в рублях. Фразы «по счетчику», «по тарифам» и другие аналогичные могут служить сигналом к тому, что вас пытаются ввести в заблуждение», – говорится в сообщении.

Если информация не предоставлена, потребитель вправе расторгнуть договор перевозки и потребовать возврата денег, которые он заплатил за оказанную услугу.

Пункт 169 Правил автомобильных перевозок дает пассажиру право отказаться от оплаты поездки, если она происходила с неисправными, выключенными или заблокированными программной кассой для такси или кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром. Единственное исключение – если перевозка заказана и оплачивается через приложение, к которому «привязана» банковская карта.

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