Британия профинансирует производство ПВО и дальнобойного оружия в Украине 4 13.01.2025, 19:55

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Рустем Умеров и Джон Гили

Министр обороны Украины встретился с британским коллегой.

Великобритания готова обеспечивать постоянную и всестороннюю поддержку для укрепления позиций Украины. В частности, инвестировать в производство оружия в Украине.

Об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров у себя в Facebook.

По словам Умерова, он прибыл с рабочим визитом в Великобританию и встретился со своим британским коллегой Джоном Гили. Основной темой переговоров стало согласование планов двустороннего сотрудничества в 2025 году по ключевым направлениям безопасности.

«Особое внимание уделили развитию украинского оборонно-промышленного комплекса. Великобритания уже инвестировала в производство нашего вооружения, и это сотрудничество продолжается: в частности, финансирование будет направлено на производство средств ПВО/ПРО и дальнобойного оружия», - написал Умеров.

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