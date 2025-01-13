В России признали, что у их экономики «кончились люди» 3 13.01.2025, 20:23

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Нехватка рабочих рук достигла небывалых масштабов.

России для развития экономики не хватает человеческих ресурсов. Об этом заявил «Комсомольской правде» гендиректор российской государственной социологической службы ВЦИОМ Валерий Федоров, сообщает 13 января The Moscow Times.

«Начну с факта – кончились люди в нашей экономике. Нехватка рабочих рук», – сказал социолог.

По его словам, в нынешних экономических условиях претендент на трудоустройство может «торговаться и ставить условия» работодателям, и те вынуждены уступать и обещать персоналу бонусы, чтобы его удержать.

Федоров констатировал, что в РФ растут зарплаты, но уровень жизни не повышается.

«Получается, что у человека денег больше, работает он тоже больше, а ради чего? Жизнь лучше не становится. Квартиру купить не может, даже полечиться зачастую – врачей стало меньше», – привел пример глава ВЦИОМ.

Он считает, что россияне не испытывают нужды только в еде.

The Moscow Times пишет, что за время полномасштабной войны России против Украины, которая началась в феврале 2022 года, кадровый голод в РФ «достиг небывалых масштабов».

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