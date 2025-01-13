Зеленский ответил Фицо на предложение о встрече 13.01.2025, 20:36

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Владимир Зеленский

Президент Украины согласен встретиться с премьером Словакии, но есть нюанс.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение словацкого премьера Роберта Фицо о встрече. Он согласен встретиться, но только в Киеве и на этой неделе.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на его пост в социальной сети X.

Отметим, сегодня Фицо записал обращение в своем Facebook и пригласил Зеленского на встречу вблизи государственной границы на словацкой территории.

«Ок. Приезжай в Киев в пятницу», - ответил президент Украины.

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