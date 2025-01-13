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В Горках работникам хотят выдавать зарплату гречкой

  • 13.01.2025, 20:59
В Горках работникам хотят выдавать зарплату гречкой

Почти просроченной.

Горецкий райисполком предлагал выдавать сельчанам просроченные гречневые крупы в счет зарплаты, заметил сайт orsha.eu.

В 2023 году КУП «Горецкий элеватор» занималось переработкой гречки. Потом готовый продукт планировали продавать напрямую потребителям. Но никто гречку не покупал. В результате на элеваторе скопилось 166 тонн 531 кг гречневой крупы в мешках по 50 кг.

В прошлом году переработку гречки прекратили. Но было необходимо реализовать крупу, у которой заканчивался срок годности. Горецкий райисполком предложил, чтобы гречку приказали приобрести сельхозпредприятиям Могилевщины — для питания работников, а также в счет зарплат. Это предложение поддержал Могилевский облисполком. В результате часть крупы удалось распределить.

Однако на элеваторе осталась часть продукции, у которой срок годности составлял менее месяца. Руководство предприятия снова обратилось в Горецкий райисполком, чтобы местным сельхозорганизациям приказали купить гречку. В том числе для выдачи круп в счет зарплат работникам.

Ранее «Горецкий элеватор» сам обращался с таким предложением к сельскохозяйственным организациям. Однако сами они отказываются покупать практически просроченные крупы.

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