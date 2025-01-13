Наемники с Кубы жалуются, что Россия их обманула 13.01.2025, 21:03

Их заставляют продолжать службу в минобороны РФ.

Бывшие граждане Кубы, подписавшие годовые контракты с российским минобороны для участия в войне против Украины, считают, что Москва их обманула. Об этом в комментарии Politico рассказали несколько наемников, которых заставляют продолжать службу, несмотря на окончание контракта.

В материале, опубликованном 13 января, издание отмечает, что большинство кубинцев, которые сейчас воюют против Украины, согласились подписать контракты, надеясь получить гражданство РФ и зарабатывать больше денег. Однако, получив российский паспорт, бывшие кубинцы вынуждены продолжать служить даже после окончания контракта – при этом некоторые из опрошенных наемников даже не видели своих новых документов.

«Теперь нам говорят, что, поскольку мы являемся гражданами России, мы должны продолжать воевать до конца войны», – сказал Politico кубинец по имени Хорхе.

Его соотечественник Дэвид заявил, что «заключил договор с Богом на один год, и он защитил меня»: «Но не на два года и не на три. Я никому не желаю просыпаться утром перед выбором между самоубийством и гибелью».

По словам опрошенных наемников, даже после ранения их снова отправляют на фронт. Так, после ранения в правую руку кубинец Пабло получил от своего командира сообщение, что ему просто нужно научиться стрелять левой рукой.

Собеседники издания заявили, что «единственный способ спастись – дезертировать или попасть в плен». Впрочем, в случае задержания дезертир будет снова отправлен на передовую «на почти верную смерть», а возвращение на Кубу грозит тюремным сроком за наемничество.

«Все, что я могу сделать, – это ждать и молить Бога, чтобы однажды мне позволили покинуть это место. Как свободному человеку», – сообщил кубинец Мануэль.

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