Калиновец Александр Клочко получил статус беженца в Литве 13.01.2025, 21:04

Александр Клочко

Вопрос белорусского добровольца рассматривался в Департаменте миграции почти год.

О том, что его длительная эпопея с получением статуса беженца закончилась, сообщил в телеграм-канале сам Александр Клочко «Кусь».

«Будто бы GPS-браслет с ноги снял, который ограничивал мою свободу перемещения за пределы Литвы и определенные возможности в Литве», — описал свои ощущения Александр Клочко.

В Департаменте миграции ему сообщили о положительном решении по его вопросу и предложили через две недели записаться на получение соответствующей пластиковой карточки вместе с белорусским паспортом.

Вопрос Александра Клочко рассматривался в Департаменте миграции почти год.

«Сегодня с чистым сердцем, на литовском языке, поздравил отдельных граждан Литвы с Днем защитников свободы Литовской Республики.

Знаю, что с теми из литовцев, кто почитает дату 13.01.1991, мои интересы совпадают как минимум в одном общем у нас с ними и с Украиной направлении», — прокомментировал произошедшее Клочко.

За месяц до этого, 8 декабря прошлого года, Александр Клочко устроил пикет под окнами здания Департамента миграции в Вильнюсе. В руках калиновец держал плакат с флагами и надписью, которой обращал внимание, что он враг белорусского и российского режимов, но не знает, кто он для Литвы, и 11 месяцев ждет ответ на этот вопрос. Этой акцией он просил литовские власти ускорить рассмотрение его дела и принять наконец положительное либо отрицательное решение, освободив его от подвешенного состояния.

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