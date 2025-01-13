Генсек НАТО: Нужно увеличить военную поддержку Украины

Генсек НАТО: Нужно увеличить военную поддержку Украины2
- 13.01.2025, 21:16
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Марк Рютте считает, что будущее мировой безопасности зависит от исхода российско-украинской войны.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что будущее мировой безопасности зависит от исхода российско-украинской войны. И чтобы достичь устойчивого мира, необходимо увеличить военную помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Европейском парламенте.
По его словам, Россия ускоряет кампанию по дестабилизации с помощью атак на интернет-кабели, покушений на убийство и актов саботажа против стран НАТО. «Мы не находимся в состоянии войны (с Россией, - ред.), но также не находимся в состоянии мира», - заявил он.
Он также заявил, что обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе. По его словам, Евросоюз должен усилить оборонную промышленность, а НАТО — избегать барьеров между союзниками.
Рютте подчеркнул, что будущее европейской и глобальной безопасности «зависит от исхода войны в Украине», и призвал европейских союзников по НАТО увеличить военную поддержку Киеву.
«Я не знаю, как и когда закончится война. Но я знаю, что мир не будет длительным, если Путин достигнет своих целей в Украине... Мир не будет длительным, если Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и режим в Тегеране будут чувствовать себя сильнее», - отметил генсек НАТО.
Кроме того, Рютте анонсировал первый саммит стран-союзников НАТО региона Балтийского моря, который должен пройти в столице Финляндии — Хельсинки.