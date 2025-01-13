закрыть
13 января 2025, понедельник, 22:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генсек НАТО: Нужно увеличить военную поддержку Украины

2
  • 13.01.2025, 21:16
  • 1,012
Генсек НАТО: Нужно увеличить военную поддержку Украины
Марк Рютте

Марк Рютте считает, что будущее мировой безопасности зависит от исхода российско-украинской войны.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что будущее мировой безопасности зависит от исхода российско-украинской войны. И чтобы достичь устойчивого мира, необходимо увеличить военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Европейском парламенте.

По его словам, Россия ускоряет кампанию по дестабилизации с помощью атак на интернет-кабели, покушений на убийство и актов саботажа против стран НАТО. «Мы не находимся в состоянии войны (с Россией, - ред.), но также не находимся в состоянии мира», - заявил он.

Он также заявил, что обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе. По его словам, Евросоюз должен усилить оборонную промышленность, а НАТО — избегать барьеров между союзниками.

Рютте подчеркнул, что будущее европейской и глобальной безопасности «зависит от исхода войны в Украине», и призвал европейских союзников по НАТО увеличить военную поддержку Киеву.

«Я не знаю, как и когда закончится война. Но я знаю, что мир не будет длительным, если Путин достигнет своих целей в Украине... Мир не будет длительным, если Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и режим в Тегеране будут чувствовать себя сильнее», - отметил генсек НАТО.

Кроме того, Рютте анонсировал первый саммит стран-союзников НАТО региона Балтийского моря, который должен пройти в столице Финляндии — Хельсинки.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов