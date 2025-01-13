Дуда и Трамп стали политиками года в Польше
- 13.01.2025, 21:40
Опрос.
Действующий президент Польши Анджей Дуда и избранный президент США Дональд Трамп стали теми, кого поляки чаще всего назвали политиками 2024 года.
Такое показал опрос Центра исследования общественного мнения Польши (CBOS), сообщает RMF FM.
На вопрос о том, кто является политиком 2024 года в Польше, почти половина респондентов (48%) не назвали ни одного человека.
Больше всего из них – тех, кто не захотел или не смог ответить на этот вопрос (30%). Около 16% респондентов заявили, что не считают политиком года никого, 2% отказались отвечать на вопрос.
Остальные респонденты назвали более 30 имен политиков и общественных деятелей. Первое и второе места с заметным отрывом от остальных заняли Анджей Дуда (13%) и Дональд Трамп (12%). Они стали политиками года в Польше и в мире соответственно.
Третье место занял спикер Сейма Шимон Головня (4%), за ним следуют кандидаты в президенты от ультраправой «Конфедерации» Славомир Менцен и мэр Варшавы Рафал Тшасковский (по 3%).
Еще по 2% голосов получили политик «Конфедерации», скандальный евродепутат Гжегож Браун, президент «Права и справедливости» Ярослав Качиньский и министр иностранных дел Радослав Сикорский.
Среди иностранных деятелей более 2%, кроме Трампа, получили также действующий президент США Джо Байден (9% голосов) и президент Украины Владимир Зеленский (5%).
Опрос в Польше проводился с 28 ноября по 8 декабря 2024 года и охватил 915 человек.
Отметим, что политиком 2022 года за рубежом поляки выбрали Владимира Зеленского.