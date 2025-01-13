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Дуда и Трамп стали политиками года в Польше

  • 13.01.2025, 21:40
Дуда и Трамп стали политиками года в Польше
Анджей Дуда и Дональд Трамп
архивное фото

Опрос.

Действующий президент Польши Анджей Дуда и избранный президент США Дональд Трамп стали теми, кого поляки чаще всего назвали политиками 2024 года.

Такое показал опрос Центра исследования общественного мнения Польши (CBOS), сообщает RMF FM.

На вопрос о том, кто является политиком 2024 года в Польше, почти половина респондентов (48%) не назвали ни одного человека.

Больше всего из них – тех, кто не захотел или не смог ответить на этот вопрос (30%). Около 16% респондентов заявили, что не считают политиком года никого, 2% отказались отвечать на вопрос.

Остальные респонденты назвали более 30 имен политиков и общественных деятелей. Первое и второе места с заметным отрывом от остальных заняли Анджей Дуда (13%) и Дональд Трамп (12%). Они стали политиками года в Польше и в мире соответственно.

Третье место занял спикер Сейма Шимон Головня (4%), за ним следуют кандидаты в президенты от ультраправой «Конфедерации» Славомир Менцен и мэр Варшавы Рафал Тшасковский (по 3%).

Еще по 2% голосов получили политик «Конфедерации», скандальный евродепутат Гжегож Браун, президент «Права и справедливости» Ярослав Качиньский и министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Среди иностранных деятелей более 2%, кроме Трампа, получили также действующий президент США Джо Байден (9% голосов) и президент Украины Владимир Зеленский (5%).

Опрос в Польше проводился с 28 ноября по 8 декабря 2024 года и охватил 915 человек.

Отметим, что политиком 2022 года за рубежом поляки выбрали Владимира Зеленского.

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