Ученые выяснили, когда пить кофе полезнее всего
- 13.01.2025, 21:55
- 2,188
Американские ученые провели десятилетние наблюдения.
Согласно новому исследованию, утреннее употребление кофе оказывается наиболее полезным для здоровья. Американские ученые провели десятилетние наблюдения за 40 тысячами человек, учитывая генетику, хронические заболевания и пищевые привычки, и пришли к выводу, что утренний кофе снижает вероятность преждевременной смерти на 16 %, сообщает в Independent.
Исследование также показало, что употребление кофе не увеличивает вероятность заболеваний сердца и сосудов, а напротив, может снижать риск развития хронических болезней, таких как диабет. Особенно заметен эффект в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний — на 31 % у тех, кто пьет кофе исключительно утром.
При этом ученые отмечают, что не было выявлено снижения риска у тех, кто пьет кофе в течение всего дня по сравнению с теми, кто не пьет кофе вообще.
Возможное объяснение этого может заключаться в том, что употребление кофе днем или вечером может нарушить циркадные ритмы и влиять на уровень мелатонина и других гормонов. Это, в свою очередь может влиять на риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.