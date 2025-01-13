Ученые выяснили, когда пить кофе полезнее всего 13.01.2025, 21:55

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Американские ученые провели десятилетние наблюдения.

Согласно новому исследованию, утреннее употребление кофе оказывается наиболее полезным для здоровья. Американские ученые провели десятилетние наблюдения за 40 тысячами человек, учитывая генетику, хронические заболевания и пищевые привычки, и пришли к выводу, что утренний кофе снижает вероятность преждевременной смерти на 16 %, сообщает в Independent.

Исследование также показало, что употребление кофе не увеличивает вероятность заболеваний сердца и сосудов, а напротив, может снижать риск развития хронических болезней, таких как диабет. Особенно заметен эффект в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний — на 31 % у тех, кто пьет кофе исключительно утром.

При этом ученые отмечают, что не было выявлено снижения риска у тех, кто пьет кофе в течение всего дня по сравнению с теми, кто не пьет кофе вообще.

Возможное объяснение этого может заключаться в том, что употребление кофе днем или вечером может нарушить циркадные ритмы и влиять на уровень мелатонина и других гормонов. Это, в свою очередь может влиять на риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

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