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Ученые выяснили, когда пить кофе полезнее всего

  • 13.01.2025, 21:55
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Ученые выяснили, когда пить кофе полезнее всего

Американские ученые провели десятилетние наблюдения.

Согласно новому исследованию, утреннее употребление кофе оказывается наиболее полезным для здоровья. Американские ученые провели десятилетние наблюдения за 40 тысячами человек, учитывая генетику, хронические заболевания и пищевые привычки, и пришли к выводу, что утренний кофе снижает вероятность преждевременной смерти на 16 %, сообщает в Independent.

Исследование также показало, что употребление кофе не увеличивает вероятность заболеваний сердца и сосудов, а напротив, может снижать риск развития хронических болезней, таких как диабет. Особенно заметен эффект в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний — на 31 % у тех, кто пьет кофе исключительно утром.

При этом ученые отмечают, что не было выявлено снижения риска у тех, кто пьет кофе в течение всего дня по сравнению с теми, кто не пьет кофе вообще.

Возможное объяснение этого может заключаться в том, что употребление кофе днем или вечером может нарушить циркадные ритмы и влиять на уровень мелатонина и других гормонов. Это, в свою очередь может влиять на риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

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