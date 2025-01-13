СМИ: ВСУ наносят массированные удары по военным объектам в регионах РФ 2 13.01.2025, 22:09

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Что известно.

Россияне вечером понедельника, 13 января, пожаловались на масштабные атаки в ряде регионов. Взрывы раздавались в Брянске, Белгороде, а также ПВО работала в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оккупационного губернатора города Михаила Развожаева, Telegram-канал мэрии Белгорода, «РИА.Новости».

Ситуация в Крыму

Около 20 часов по минскому времени в Крыму был объявлен сигнал воздушной тревоги. Она длилась почти час, однако сам Развожаев не раскрыл деталей.

В то же время местные Telegram-каналы сообщали сначала об угрозе ракетного удара. Неизвестные ракеты якобы были замечены в Феодосии, Судаке, Севастополе и Керчи. Также россияне заявляли об атаке на Крымский мост, движение по которому временно останавливалось.

Впоследствии в Крыму начали жаловаться на атаку неизвестных дронов.

Взрывы в Брянской области

Сегодня вечером серия мощных взрывов раздавалась и на территории Брянской области. По словам местных, в небе над Брянском было слышно не менее 10 взрывов.

По словам местного губернатора, силы ПВО якобы обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией области. По другим заявлениям россиян, регион якобы находится под атакой ATACMS, а местные слышали более 30 взрывов.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Видео со взрывами в Брянске опубликовал и руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

«Брянск гудит», - написал он.

Взрывы в Белгородской области

Традиционно россияне сообщили об «успешной работе» ПВО в Белгородской области. Там сначала якобы были сбиты ракеты, а потом уже область подверглась атаке неизвестными дронами.

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