В Беларуси будут разводить особых лошадей

В Беларуси будут разводить особых лошадей6
- 13.01.2025, 22:34
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Планы грандиозные.
В нашей стране планируют создать особую породу лошадей. Об этом сообщили в Минсельхозпроде, пишет БелТА.
Племенное поголовье лошадей сосредоточено в 17 субъектах племенного животноводства.
Там разводят как генофондные (белорусскую упряжную, полесскую популяцию упряжных лошадей, русского тяжеловоза, русскую рысистую), так и верховые породы – тракененскую, ганноверскую, вестфальскую, латвийскую.
За последнее время проделана большая работа по сохранению и восстановлению аборигенной породы, или полесской, популяции лошадей.
В частности, в двух хозяйствах страны (ОАО «Полесская нива» в Столинском районе и КСУП «Городокский» – в Лунинецком) содержатся 116 голов этой породы.
В Минсельхозпроде подчеркнули, что в стране есть хорошая племенная база для выведения своих верховых пород лошадей.
Ученые НАН собираются создать специализированный тип белорусской спортивной лошади.
«Это позволит комплектовать национальные команды и областные центры олимпийской подготовки по конному спорту достойным племенным молодняком, который сможет выступать в классических дисциплинах конного спорта: выездке, конкуре и троеборье», – отметили в министерстве.