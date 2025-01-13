закрыть
13 января 2025, понедельник, 23:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси будут разводить особых лошадей

6
  • 13.01.2025, 22:34
  • 1,258
В Беларуси будут разводить особых лошадей

Планы грандиозные.

В нашей стране планируют создать особую породу лошадей. Об этом сообщили в Минсельхозпроде, пишет БелТА.

Племенное поголовье лошадей сосредоточено в 17 субъектах племенного животноводства.

Там разводят как генофондные (белорусскую упряжную, полесскую популяцию упряжных лошадей, русского тяжеловоза, русскую рысистую), так и верховые породы – тракененскую, ганноверскую, вестфальскую, латвийскую.

За последнее время проделана большая работа по сохранению и восстановлению аборигенной породы, или полесской, популяции лошадей.

В частности, в двух хозяйствах страны (ОАО «Полесская нива» в Столинском районе и КСУП «Городокский» – в Лунинецком) содержатся 116 голов этой породы.

В Минсельхозпроде подчеркнули, что в стране есть хорошая племенная база для выведения своих верховых пород лошадей.

Ученые НАН собираются создать специализированный тип белорусской спортивной лошади.

«Это позволит комплектовать национальные команды и областные центры олимпийской подготовки по конному спорту достойным племенным молодняком, который сможет выступать в классических дисциплинах конного спорта: выездке, конкуре и троеборье», – отметили в министерстве.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов