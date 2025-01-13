В Беларуси будут разводить особых лошадей 6 13.01.2025, 22:34

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Планы грандиозные.

В нашей стране планируют создать особую породу лошадей. Об этом сообщили в Минсельхозпроде, пишет БелТА.

Племенное поголовье лошадей сосредоточено в 17 субъектах племенного животноводства.

Там разводят как генофондные (белорусскую упряжную, полесскую популяцию упряжных лошадей, русского тяжеловоза, русскую рысистую), так и верховые породы – тракененскую, ганноверскую, вестфальскую, латвийскую.

За последнее время проделана большая работа по сохранению и восстановлению аборигенной породы, или полесской, популяции лошадей.

В частности, в двух хозяйствах страны (ОАО «Полесская нива» в Столинском районе и КСУП «Городокский» – в Лунинецком) содержатся 116 голов этой породы.

В Минсельхозпроде подчеркнули, что в стране есть хорошая племенная база для выведения своих верховых пород лошадей.

Ученые НАН собираются создать специализированный тип белорусской спортивной лошади.

«Это позволит комплектовать национальные команды и областные центры олимпийской подготовки по конному спорту достойным племенным молодняком, который сможет выступать в классических дисциплинах конного спорта: выездке, конкуре и троеборье», – отметили в министерстве.

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