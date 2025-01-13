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Минздрав разрешил детям болеть пять дней без справки

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  • 13.01.2025, 22:58
Минздрав разрешил детям болеть пять дней без справки

Из-за роста заболеваемости ОРВИ.

Министерство здравоохранения разрешило детям с признаками простуды оставаться дома и не посещать учебные заведения в течение 5 дней. При этом справку из поликлиники требовать не будут.

«Разрешено отсутствие детей в учебных заведениях до 5 дней без справки о временной нетрудоспособности», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что такой порядок действует «с учетом предполагаемого роста заболеваемости ОРВИ в конце января — начале февраля».

Среди других мер в детских садах и школах будут проводиться «утренние фильтры», то есть выявление детей с признаками заболевания.

Что касается взрослых, то им в Министерстве здравоохранения рекомендовали привиться от гриппа, а на рабочих местах проводить влажную уборку.

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