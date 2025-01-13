Ученые выяснили удивительный факт о Колесе духов на Голанских высотах 13.01.2025, 23:08

Стоунхендж Ближнего Востока десятилетиями интриговал ученых.

Древнее мегалитическое сооружение Руджм эль-Хири, расположенное на Голанских высотах, десятилетиями интриговало ученых своими масштабами и загадочным расположением.

Многие исследователи считали его древней обсерваторией, подобной британскому Стоунхенджу. Однако новое исследование, основанное на анализе спутниковых снимков, заставляет усомниться в этой гипотезе.

Геологический анализ показал, что за тысячи лет существования Руджм эль-Хири и окружающий его ландшафт претерпели значительные изменения. Тектонические процессы сместили каменный круг на десятки метров, что могло исказить его первоначальную ориентацию по отношению к небесным телам.

Авторы исследования отмечают, что Руджм эль-Хири был не единственным мегалитическим сооружением в регионе. Тысячи подобных построек, включая круглые ограды и курганы, свидетельствуют о высокой плотности населения и развитой культуре древних жителей Ближнего Востока.

Однако не все ученые согласны с выводами нового исследования. Эксперт по древней астрономии Э. К. Крупп отмечает, что авторы не предоставили количественной оценки смещения каменного круга, что делает невозможным окончательно опровергнуть гипотезу об его астрономическом назначении.

Таким образом, загадка Руджм эль-Хири остается неразгаданной. Новое исследование открывает новые горизонты для изучения этого древнего памятника и заставляет пересмотреть наши представления о его предназначении. Возможно, это был не только астрономический инструмент, но и религиозный центр или место проведения ритуалов.

Дальнейшие исследования, включающие более детальный анализ геологических данных и археологические раскопки, помогут раскрыть тайны этого загадочного сооружения и пролить свет на жизнь древних людей, которые его создали.

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