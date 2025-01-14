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В Индии начался фестиваль, который проводят раз в 144 года

  • 14.01.2025, 5:11
В Индии начался фестиваль, который проводят раз в 144 года

Ожидается, что его посетят более 400 миллионов человек.

В индийском Праяградже начался фестиваль Маха Кумбха Мела, проводящийся раз в 144 года.

Ожидается, что празднества, которые продлятся до 26 февраля, посетят более 400 миллионов индуистских паломников. Главная традиция фестиваля – погружение в воду ради очищения души. Считается, что в Праяградже сливаются три священные в индуизме реки – Ганг, Ямуна и мифическая Сарасвати.

Индийские власти провели масштабную пиар-кампанию, продвигая Маха Кумбха Мела как символ индуистского единства и могущества. На проведение фестиваля потратили более 800 миллионов долларов, а на рекламных материалах разместили лица премьер-министра Индии Нарендры Моди и местного губернатора.

Для решения извечной проблемы потерявшихся на фестивале близких всем паломникам выдадут браслеты. За безопасностью будут следить тысячи подводных и воздушных дронов. Также для участников празднеств запустили мобильное приложение, которое поможет ориентироваться в лабиринте храмов, мест для купания площадью 40 квадратных километров, киосков с едой и медицинских палаток. Кроме того, мультиязычный чат-бот в вотсапе ответит на любые логистические и духовные вопросы.

Также на фестивале ожидается световое шоу с участием более двух тысяч дронов, которые представят в небе истории из индуистской мифологии.

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