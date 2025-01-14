В Казани на заводе «Оргсинтез» начался сильный пожар после удара дронов 2 14.01.2025, 8:10

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План «ковер» не помог.

13 и 14 января беспилотники ВСУ совершили «визит вежливости» сразу в несколько городов России. Первым из них был Брянск, а уже под самое утро — Казань.

В Казани дроны атаковали местный химический завод «Оргсинтез», входящий в холдинг «Сибур», пишет «Диалог.UA».

Местные паблики пишут о том, что все подъезды к заводу перекрыты экипажами ДПС. В направлении завода мчат бригады пожарных.

Жители Казани говорят, что были слышны звуки дронов над селом Осиновка, после чего начались «хлопки» в районе самого завода.

После этих звуков сразу же начался пожар. При этом местная власть уже отчиталась о работе ПВО, которая сбила все беспилотники.

Самое интересное, что за несколько часов до атаки дронов в аэропортах Казани, Саратова, Тамбова и Калуги были введены ограничения на вылеты и прилеты.

Компания «Органический синтез» входит в состав холдинга «Сибур», а основное производство находится в Казани.

Только в 2023 году здание завода было полностью реконструировано. По итогам 2023 года персонал завода насчитывал 5 тысяч человек.

Химзавод выпускает этилен, поликарбонат, полиэтилен, фенол, ацетон и другие продукты органического синтеза.

Тем временем власти Саратовщины заявили о том, что из-за атаки дронов занятия в школах Энгельса и Саратова будут в дистанционном режиме.

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