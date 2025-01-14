В Казани на заводе «Оргсинтез» начался сильный пожар после удара дронов

В Казани на заводе «Оргсинтез» начался сильный пожар после удара дронов2
- 14.01.2025, 8:10
- 3,642
План «ковер» не помог.
13 и 14 января беспилотники ВСУ совершили «визит вежливости» сразу в несколько городов России. Первым из них был Брянск, а уже под самое утро — Казань.
В Казани дроны атаковали местный химический завод «Оргсинтез», входящий в холдинг «Сибур», пишет «Диалог.UA».
Местные паблики пишут о том, что все подъезды к заводу перекрыты экипажами ДПС. В направлении завода мчат бригады пожарных.
Жители Казани говорят, что были слышны звуки дронов над селом Осиновка, после чего начались «хлопки» в районе самого завода.
После этих звуков сразу же начался пожар. При этом местная власть уже отчиталась о работе ПВО, которая сбила все беспилотники.
Самое интересное, что за несколько часов до атаки дронов в аэропортах Казани, Саратова, Тамбова и Калуги были введены ограничения на вылеты и прилеты.
Компания «Органический синтез» входит в состав холдинга «Сибур», а основное производство находится в Казани.
Только в 2023 году здание завода было полностью реконструировано. По итогам 2023 года персонал завода насчитывал 5 тысяч человек.
Химзавод выпускает этилен, поликарбонат, полиэтилен, фенол, ацетон и другие продукты органического синтеза.
Тем временем власти Саратовщины заявили о том, что из-за атаки дронов занятия в школах Энгельса и Саратова будут в дистанционном режиме.