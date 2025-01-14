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В подразделениях РФ осталось меньше половины боеспособных солдат

  • 14.01.2025, 8:12
  • 3,102
В подразделениях РФ осталось меньше половины боеспособных солдат

Катастрофические потери.

Российские оккупационные войска несут катастрофические потери на левом берегу Днепра Херсонской области, а в некоторых ротах осталось меньше половины боеспособных бойцов. Об этом сообщило партизанское движение «Атеш».

«Агенты движения «Атеш» из числа ВС РФ сообщают о катастрофических потерях российских войск на левом берегу Херсонской области. Особенно тяжелая ситуация складывается в подразделениях 70 мотострелковой дивизии, которые уже понесли значительные потери», — говорится в сообщении.

По словам самих российских военнослужащих, дроны-камикадзе и сбросы сейчас наносят основной урон личному составу на этом направлении. Бывают периоды, когда над некоторыми позициями круглосуточно ведется наблюдение и они не могут высунуться из блиндажа.

«В некоторых ротах остается меньше половины бойцов, способных выполнять боевые задачи», — отметили в «Атеш».

Там также подчеркнули, что командование подразделений ВС РФ все равно продолжает отправлять подразделения на «безнадежные» штурмы, чтобы в дальнейшем отчитаться старшему начальству.

«Каждый день, проведенный в этой войне, приближает солдат к гибели», — отметили партизаны.

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