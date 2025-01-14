Чего боятся Лукашенко и его окружение 2 Артем Синицин, «Салідарнасць»

14.01.2025, 8:17

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Новый Тихановский может появиться из народа в любой момент.

Документальный фильм о Сергее Тихановском хорош уже тем, что освежает память о событиях 2020-го. Напоминает о том, как все начиналось, об атмосфере, царившей тогда по всей стране: от глухих деревень – до райцентров и столицы.

Это фильм не только об авторе хлесткого лозунга и популярнейшего блога, но и о всех нас, кто в те дни почувствовал на себе тот самый ветер возможных перемен.

Сегодня многим кажутся иррациональными меры предосторожности, предпринимаемые политическим режимом накануне «перевыборов» Лукашенко на должность, которую он удерживает четвертый десяток лет.

Казалось бы, где тут логика – во всех этих учениях силовиков, в бесконечном конвейере репрессий, запугивании всех и вся — как внутри страны, так и за ее пределами?

Но эти страхи становятся понятны, если попытаться сопоставить то, чего требовали беларусы в 2020-м, и что в ответ сделали правитель и его окружение.

Начнем с главного. Люди требовали свободных и честных выборов, а получили циничное переназначение того, кто под крики «Уходи!» пообещал уйти, попросив потерпеть его еще пять лет. Но так и не ушел.

Люди требовали от властей перемен. Перемен к лучшему — чтобы их мнение и достоинство учитывали и уважали. И перемены наступили, но вовсе не те, которых ждали беларусы.

Сегодня их мнение перестали учитывать от слова «совсем». Достоинство людей растоптано в пыточных камерах ИВС и на мерзких «флешмобах» в поддержку престарелого правителя.

В 2020-м чиновница могла показать блогеру фигу, но и блогер мог пожаловаться на нерадивого председателя райисполкома. Сегодня жалоба на чиновника может обернуться для ее автора реальным уголовным делом, а популярный сайт петиций давно уже носит статус «экстремистского».

Тихановский говорил, что будущее страны за малым бизнесом. Власти, как и пять лет назад, как и десять, и двадцать, не прекращают попыток извести ИП как класс. Ибо видят в нем не залог успеха и развития страны, но угрозу себе.

Люди жаловались на нехватку врачей в поликлиниках и больницах. Сегодня у чиновников есть своя спецлечебница, а в районных больницах по-прежнему не хватает специалистов. А тех, кто остался, не стесняясь выдавливают из страны или бросают в камеры.

Словом, за эти годы требования белорусов остались там, где и были. Стало только хуже. Единственный вывод, который для себя сделали люди, захватившие власть — не переставать бить по головам. Загонять народ под плинтус, запугивать.

Отсюда и зацикленная риторика войны, которая оправдывает все, затуманивает мозг даже тем, кто совсем недавно выходил на улицу требовать лучшей жизни.

Проблема в том, что требования эти не только не стареют. Они становятся все более актуальными. И только вопрос времени, когда они выплеснутся вместе с людьми на улицы.

«Один из нас» — удачное название для фильма про того, кто «поднял людей с диванов». Это свидетельство того, что новый Тихановский может появиться из народа, как только для этого представится подходящий момент.

Беда для всех нас в том, и власти прилагают к этому все усилия, что в этот раз символом протеста может быть кое-что посуровей безобидного тапка.

Артем Синицин, «Салідарнасць»

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