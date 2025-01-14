закрыть
14 января 2025, вторник, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине и встрече с Путиным

  • 14.01.2025, 8:18
  • 5,718
Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине и встрече с Путиным

«Есть только одна стратегия».

Избранный президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о планах по завершению войны в Украине и возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос о своей стратегии прекращения войны, Трамп сказал Newsmax: «Ну, есть только одна стратегия, и все зависит от Путина. Я не могу представить, что он в восторге от того, как все сложилось, потому что для него все тоже пошло не совсем удачно».

Говоря о будущей встрече с Путиным, Трамп не назвал предполагаемых сроков, однако отметил, что планирует сделать это как можно скорее после своего вступления в должность.

«Я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... вам нужно попасть в офис. Для некоторых вещей нужно быть там», - сказал он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов