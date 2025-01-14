Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине и встрече с Путиным 14.01.2025, 8:18

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«Есть только одна стратегия».

Избранный президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о планах по завершению войны в Украине и возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос о своей стратегии прекращения войны, Трамп сказал Newsmax: «Ну, есть только одна стратегия, и все зависит от Путина. Я не могу представить, что он в восторге от того, как все сложилось, потому что для него все тоже пошло не совсем удачно».

Говоря о будущей встрече с Путиным, Трамп не назвал предполагаемых сроков, однако отметил, что планирует сделать это как можно скорее после своего вступления в должность.

«Я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... вам нужно попасть в офис. Для некоторых вещей нужно быть там», - сказал он.

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