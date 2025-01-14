Украина удешевила разработку ракеты «Трембита» до $10 тысяч 14.01.2025, 8:23

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Forbes раскрыл секрет ее двигателя.

В настоящее время дальность действия украинской крылатой ракеты «Трембита» составляет 140 км, но в будущем модификация этой ракеты будет иметь дальность до 600 км, что позволит Украине поражать цели глубоко в России, пишет Forbes.

Чтобы быстро и дешево (до 10 тысяч долларов) разработать «Трембиту», конструкторское бюро «Парс», состоящее из украинских волонтеров, выбрало использование «импульсного воздушно-реактивного двигателя» (ИВРД) — технологии, выделяющейся своей простотой и экономичностью.

СМИ пишет, что импульсный воздушно-реактивный двигатель работает, создавая тягу посредством серии быстрых импульсов сгорания. Процесс начинается, когда воздух и топливо втягиваются в камеру сгорания. В клапанном импульсном воздушно-реактивном двигателе механические клапаны управляют впуском воздуха. Затем топливно-воздушная смесь воспламеняется, вызывая быстрое расширение газов. Это расширение выталкивает горячие газы из выхлопной трубы, создавая тягу. Вакуум, создаваемый выходящим газом, втягивает свежий воздух и топливо в камеру, перезапуская цикл.

При этом, в бесклапанной конструкции механические клапаны заменяются аэродинамическими эффектами, чтобы облегчить этот самоподдерживающийся процесс.

Такие двигатели отличаются от традиционных реактивных двигателей, в которых воздух сжимается осевым компрессором, смешивается с топливом и непрерывно сжигается. Затем выхлопные газы проходят через турбину, которая приводит в действие компрессор, создавая плавную и контролируемую тягу. Этот процесс приводит к более высокой эффективности и более плавной выходной тяге по сравнению с импульсными воздушно-реактивными двигателями.

Однако импульсные воздушно-реактивные двигатели требуют меньше компонентов и механически проще, что делает их более легкими и экономичными, говорится в материале. Хотя большинство современных дозвуковых ракет используют реактивные двигатели из-за их более плавной работы, импульсные воздушно-реактивные двигатели остаются привлекательными из-за своей простоты и низкой стоимости. Тем не менее, их применение ограничено.

Преимущества использования ИВРД в «Трембите»

Решение использовать двигатель такого типа в «Трембите» обусловлено его простотой, что позволяет массово производить ракету с минимальными затратами.

Общая стоимость «Трембиты» составляет $10 000, при этом более половины этой суммы уходит на навигационную систему. Для сравнения, американская ракета ATACMS стоит около $1,5 млн. Но также стоит учесть, что импульсный воздушно-реактивный двигатель «Трембиты» работает на бензине — это еще один плюс этого двигателя.

Однако стоит учитывать, что эффективность у этого двигателя низкая. В сочетании с громким звуковым сопровождением ракета становится легко обнаруживаемой современными системами ПВО. Это можно рассматривать как недостаток, но Украина, в свою очередь, может использовать это в качестве «особенности» во время массированных атак по российским целям, запуская «Трембиту» с другими ракетами.

В этом случае «Трембита» эффективно сможет «замаскировать сигнатуры других ракет». Даже при самостоятельном применении низкая стоимость позволяет Украине запускать большое количество этих крылатых ракет, перегружая системы ПВО России за счет численного преимущества.

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