Боец ВСУ объяснил, как они различают северокорейских и российских военных 14.01.2025, 8:26

2,556

Эти группы движутся отдельно.

После того, как россияне ввели в бой военных КНДР, в Курской области возросло количество их штурмов. Украинские бойцы уже умеют различать, какая именно группа движется в сторону их позиций.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира аэромобильного батальона 95 бригады ДШВ, майор Антон Захарчук. По его словам, обычно группы северокорейских и российских солдат действуют отдельно. Бойцы ВСУ научились различать их еще на подходах к своим позициям:

«Когда движутся северокорейские военные и мы наносим огневое поражение - они продолжают движение. Был случай, когда в первого залетает FPV- дрон, а остальные продолжают движение, просто переступая через него. Российские военные наоборот, если по ним наносится огневое поражение, обычно движутся на откат».

По словам Захарчука, в штурмах, во время которых взяли в плен северокорейского военного, действовал не смешанный с россиянами отряд. Это были исключительно северокорейские воины, которых обычно россияне применяют для ведения пеших штурмов. При этом российские военные действуют в качестве групп закреплений или усиления.

«Противнику были нанесены потери из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. После боя была проведена детальная разведка и обнаружен один противник вблизи наших позиций. Соответственно, было принято решение взять его в плен. Военный оказался из КНДР, был ранен. Его эвакуировали с поля боя и оказали медицинскую помощь», - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com