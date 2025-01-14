закрыть
14 января 2025, вторник, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Боец ВСУ объяснил, как они различают северокорейских и российских военных

  • 14.01.2025, 8:26
  • 2,556
Боец ВСУ объяснил, как они различают северокорейских и российских военных

Эти группы движутся отдельно.

После того, как россияне ввели в бой военных КНДР, в Курской области возросло количество их штурмов. Украинские бойцы уже умеют различать, какая именно группа движется в сторону их позиций.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира аэромобильного батальона 95 бригады ДШВ, майор Антон Захарчук. По его словам, обычно группы северокорейских и российских солдат действуют отдельно. Бойцы ВСУ научились различать их еще на подходах к своим позициям:

«Когда движутся северокорейские военные и мы наносим огневое поражение - они продолжают движение. Был случай, когда в первого залетает FPV- дрон, а остальные продолжают движение, просто переступая через него. Российские военные наоборот, если по ним наносится огневое поражение, обычно движутся на откат».

По словам Захарчука, в штурмах, во время которых взяли в плен северокорейского военного, действовал не смешанный с россиянами отряд. Это были исключительно северокорейские воины, которых обычно россияне применяют для ведения пеших штурмов. При этом российские военные действуют в качестве групп закреплений или усиления.

«Противнику были нанесены потери из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. После боя была проведена детальная разведка и обнаружен один противник вблизи наших позиций. Соответственно, было принято решение взять его в плен. Военный оказался из КНДР, был ранен. Его эвакуировали с поля боя и оказали медицинскую помощь», - добавил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов