«Движуха» в «Газпроме» 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

14.01.2025, 8:28

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Как же так?

24 февраля, «движуха» Путина, докатилась до центрального аппарата «Газпрома» - на улицу будут выброшены 1.5 тысячи сотрудников, почти половина аппарата.

Откуда пошла эта «движуха», рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, которые считает, что это «естественное явление в условиях снижения выручки и прибыли. «Газпром» перестал быть той сверхдоходной компанией, которой он был до 2022 года, изменились общие финансовые условия деятельности, плюс меняется и сам фронт работ, прежде всего, из-за потери европейского рынка сбыта».

Но как же так? Ведь произведен путинско-лавровский «поворот на восток» от отвратительной Европы и все должно было «компенсироваться». Правда, пропагандисты из МИДа и с телевидения?

И ведь путинская военная «движуха» охватит, похоже, не только «Газпром». Руководитель карьерной практики в «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова говорит: «Я боюсь, что это только один из примеров, которые нас ждут в ближайшие полгода. Он достаточно яркий на фоне начала года, но точно не последний. Может быть, не в таких масштабах, но очень много сейчас разговоров внутри HR-сообщества, среди рекрутеров, среди руководств компаний по поводу сокращения затрат на персонал».

То есть, ожидание сокращение. Здесь уместно напомнить еще об одной «движухе», которую Путин и его группа устроили стране в 2018 году под предлогом «денег нет» – повышении пенсионного возраста. Представьте себе людей соответствующего возраста, выброшенных с работы в никуда.

Между прочим, что-то мы не слышим о протестах профсоюза «Газпрома», о требованиях сохранить персонал, о выходе на митинги протеста. Что касается «ужасной Америки», то мы совсем недавно наблюдали забастовку работников «Боинга» и там ими была одержана победа. Что же в путинской России профсоюзы не защищают права трудящихся?

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