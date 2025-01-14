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Экс-чиновники рассказали о проблемах со здоровьем Лукашенко

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  • 14.01.2025, 8:32
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Экс-чиновники рассказали о проблемах со здоровьем Лукашенко
Фото: Getty Images

Диктатор начал отсутствовать на запланированных мероприятиях.

Что говорят чиновникам, если Лукашенко вдруг не может присутствовать на совещаниях и других мероприятиях? Бывший белорусский дипломат Павел Мацукевич вспоминает, что в таком случае отсутствие диктатора могли никак не объяснить, пишет «Зеркало».

— Если болезнь мешает участвовать в запланированных мероприятиях, то их или отменяют, или вместо Лукашенко идет кто-нибудь другой, — рассказывает Мацукевич. — Объяснения отсутствия могут быть, но об этом могут и умолчать. Все зависит от конкретной ситуации и мероприятия.

По словам Мацукевича, между собой чиновники редко говорят об отсутствии диктатора на совещаниях и заседаниях. Так получается из-за отсутствия какой-либо информации о состоянии здоровья Лукашенко.

— Это едва ли становится темой для обсуждения, — уверен экс-дипломат. — Думаю, если случится что-то на самом деле исключительное, то эта тайна не сможет оставаться для аппарата секретом.

Не получают объяснений о причинах отсутствия Лукашенко на публичных мероприятиях и сотрудники государственных средств массовой информации. Об этом «Зеркалу» рассказала экс-журналистка одного из таких медиа Виолетта (имя изменено для ее безопасности).

— Тема здоровья Лукашенко всегда находилась исключительно на уровне обсуждения в кулуарах, — рассказывает она. — Официально Наталья Эйсмонт (пресс-секретарь Лукашенко. — Прим. ред.) никогда об этом не объявляла. Но мы все равно понимали: если какое-то из запланированных мероприятий отменяется, да еще и не одно, а несколько, то это значит, что Лукашенко болеет.

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