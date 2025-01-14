В Боровлянах продают дом, владелец которого может почувствовать себя бароном 14.01.2025, 8:49

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Лепнина, ковры и гараж на четыре авто.

В деревне Боровляны, которая находится под Минском, продают большой кирпичный дом. Правда, экстерьер дома на любителя, как и его интерьер с лепниной на стенах и потолке, мебелью в завитки. «Зеркало» посмотрело на строение и узнало, какие деньги за него хотят получить хозяева.

Боровляны находятся в пяти километрах от МКАД, поэтому люди, которым надо бывать в Минске, иногда рассматривают населенный пункт как место для жизни. Тем более что недвижимость там можно купить дешевле, чем в столице.

Сейчас в деревне продается трехуровневый кирпичный дом, который сдали в эксплуатацию в 2005 году. В объявлении отмечено, что жилье «эксклюзивное», в некотором роде оно такое и есть: архитектура и отделка современных домов абсолютно другая.

Недвижимость занимает участок в 13,05 сотки. Выстроенный на нем коттедж имеет общую площадь 461,7 м², жилая составляет 140,8 м², кухня — 22,7 м². В доме высокие потолки. Есть просторный холл, пять изолированных комнат. В цокольном этаже — гараж на четыре машины, котельная.

Продавец сообщил, что при ремонте и оформлении дома применялись дорогие материалы. Практически везде на потолках и стенах есть лепнина. Строение отапливается газом, есть центральное водоснабжение, канализация местная. Новому владельцу оставят мебель и бытовую технику.

На участке рядом с основным коттеджем находится домик для гостей, он занимает 77 «квадратов».

Недвижимость продают за 833,3 тысячи рублей или 240 000 долларов (в сентябре прошлого года это жилье продавалось на 20 000 долларов дороже). Но хозяева также готовы обменять жилье на квартиру.

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