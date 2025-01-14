Полупокойник накосячил с завещанием
- Александр Невзоров
- 14.01.2025, 8:55
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Россия демонстративно скорбит.
Пребывающий в глубокой коме, юродивый пропагандист Кеосаян стал очередным яблочком раздора для «хороших русских».
Подзаржавевшая (без съездов и маршей) эмиграция очень оживилась и принялась хлестать друг дружку по мордасам за «бесчеловечность».
Любопытно, что этим емким словцом характеризуется, как сочувствие к юродивому, так и злорадство по поводу его комы.
Российская же сторона демонстративно скорбит и подбирает луки для Ваганьковского и поминочек. Все хотят чего-нибудь «черненького, но с армянским отливом».
Стилисты в ажиотации, семейка пропагандиста в моральных терзаниях.
Стало известно, что полупокойник накосячил с завещанием. Но для исправления документа, Кеосаяна надо на 10 минут из медикаментозной комы извлечь, что почти гарантирует летальный исход, и не факт, что он уложится в отведенные минуты.
Александр Невзоров, «Телеграм»