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Полупокойник накосячил с завещанием

  • Александр Невзоров
  • 14.01.2025, 8:55
  • 3,460
Полупокойник накосячил с завещанием
АлеАлександр Невзоровксандр Невзоров

Россия демонстративно скорбит.

Пребывающий в глубокой коме, юродивый пропагандист Кеосаян стал очередным яблочком раздора для «хороших русских».

Подзаржавевшая (без съездов и маршей) эмиграция очень оживилась и принялась хлестать друг дружку по мордасам за «бесчеловечность».

Любопытно, что этим емким словцом характеризуется, как сочувствие к юродивому, так и злорадство по поводу его комы.

Российская же сторона демонстративно скорбит и подбирает луки для Ваганьковского и поминочек. Все хотят чего-нибудь «черненького, но с армянским отливом».

Стилисты в ажиотации, семейка пропагандиста в моральных терзаниях.

Стало известно, что полупокойник накосячил с завещанием. Но для исправления документа, Кеосаяна надо на 10 минут из медикаментозной комы извлечь, что почти гарантирует летальный исход, и не факт, что он уложится в отведенные минуты.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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