Муравьи способны запоминать своих врагов и долго хранят обиды 14.01.2025, 8:58

Ученые поделились удивительным открытием.

Память формирует поведение во всем животном мире. Это касается даже муравьев, которые не только не забывают своих врагов, но и способны таить на них обиды, пишет Study Finds.

Ученые из Университета Фрайбурга провели исследование, в рамках которого они заметили, что муравьи способны формировать длительные воспоминания о враждебных столкновениях.

Насекомые даже могут хранить обиды на представителей колоний, которые ранее нападали на них.

Исследование было проведено на черных садовых муравьях, которые распространены в Европе. Они живут колониями и часто взаимодействуют с соседними группами.

По словам ученых, каждый муравейник имеет свою уникальную химическую подпись или запах, благодаря чему муравьи отличают друзей от врагов. При столкновении с соперниками насекомые могут угрожающе открывать свои челюсти, кусаться или даже распылять кислоту, чтобы убить конкурентов.

В серии испытаний ученые подвергали отдельных муравьев встречам с насекомыми из других колоний. Эти встречи длились всего по минуте каждый день в течение пяти дней.

Исследователи заметили, что муравьи были более агрессивными по отношению к особям из колоний, с которыми они ранее сражались и меньше враждовали с насекомыми, с которыми никогда не сталкивались. Ученые уверены, что муравьи способны формировать особые воспоминания о своих противниках.

Чем чаще происходили встречи одних и тех же насекомых, тем сильнее они враждовали, подчеркнули исследователи. Более того, муравьи чаще нападали на особей, которые проживали в колониях в пределе их ареала добычи пищи.

«У нас часто возникает мысль, что насекомые функционируют как запрограммированные роботы. Наше исследование дает новые доказательства того, что, напротив, муравьи также учатся на своем опыте и могут затаить обиду», - сказал научный сотрудник группы эволюционной биологии и экологии животных в Университете Фрайбурга доктор Фолькер Неринг.

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