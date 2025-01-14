«По зарплате получилось почти в два раза больше» 14.01.2025, 9:13

Три истории, как белорусы нашли работу перед праздниками.

Трое белорусских айтишников нашли работу перед праздниками, хотя кажется, что в такое время найм замирает. Своими историями они поделились с изданием devby.io.

«Оффер под Новый год был для меня одновременно и рождественским подарком и чудом»

Евгений (имена изменены), бэкенд-разработчик, 5 лет опыта в IT, живет в Польше:

Лишился работы в преддверии Нового года. Я был контрактором в Stenn — три года подряд компания входила в топ финтех-стартапов по версии Financial times. Его оценочная стоимость составляла 900 млн долларов — и стартап обанкротился буквально за два дня.

2 декабря у нас был экстренный all-hands (всеобщее собрание, которое проводится не часто — Прим. ред.). Известили, что на нас подали в суд HSBC (крупный финансовый холдинг. — Прим. ред.) из-за каких-то крупных клиентов, но в целом ничего страшного не должно произойти. Еще было сказано, что финансирование части сделок приостанавливается и наша главная задача — собрать кэш (деньги — Прим. ред.) как можно быстрее. Также проинформировали, что обратились к внешней юрфирме, и что суд назначен на 4-е число.

4 декабря на all hands уже была представлена внешняя администрация. Прямо во время созвона у всех начали отбирать доступы, для в связи был экстренно организован чат в WhatsApp.

После созвона у всех осталось странное ощущение: никто до конца не верил в происходящее. К тому же got under administration — не совсем понятный для нас термин. Пришлось самим разбираться, что это аналог банкротства.

Никаких оплат отпусков, notice period (уведомительный период — Прим. ред.) и «подушек» — не получили даже full-time-работникам в Британии и Польше. Целую неделю после блокировки доступов мы сидели в полном неведении. А 12 декабря нас собрали еще на один созвон — уже внешняя администрация — и сказали, что мы все уволены.

Обещали выплатить зарплату до Рождества, но на текущий момент оплату не получили ни контракторы, ни фуллтайм-сотрудники в Испании и Британии.

У меня была кое-какая «подушка безопасности», но очень пугал вопрос, как быть с легализацией, так как у меня Blue Card. К счастью, работу я уже нашел.

Я начал собеседоваться в компанию, в которой буду работать, еще до всех этих событий. Рекрутер написал мне в LinkedIn и заинтересовал вакансией — я решил попробовать пройти собеседования. А оффер (предложение о работе — Прим. ред.) под Новый год был для меня одновременно и рождественским подарком и чудом.

Лишившись работы, я, конечно, пытался искать еще что-то — но большинство моих откликов либо остались без ответа, либо получили автоотказ. Я понял, что эффективнее всего писать/отвечать рекрутерам в LinkedIn в «личку». Хотя там тоже многие мои собеседники пропадали посреди разговора или не возвращалось с обратной связью.

«Офферов было два, и один из них я приняла — по зарплате получилось почти 2х»

Ася, специалист в Data Science, опыт в ИТ — 4,5 года, живет в Беларуси:

— Я — тот самый человек, которому сделали оффер 24 декабря, перед самым уходом на каникулы.

Работу я искала в фоновом режиме: если кто-то из рекрутеров писал мне в LinkedIn — шла на собеседование.

Поиск работы начала еще в сентябре, потому что на моем текущем месте рост зарплат заморозили, и размораживать не планируют. А кроме того мне хотелось поработать в продуктовой компании в какой-то новой области.

Сколько рекрутеров мне писало, я не считала. Конечно, отказы после интервью были и с моей стороны, и со стороны нанимателей. До технического интервью я дошла четыре раза. Один отказ был связан с тем, что заказчик в последний момент не захотел специалиста из белорусской локации, еще один отказ по навыкам. Офферов было два, и один из них я приняла — по зарплате получилось почти в два раза больше.

16 декабря написала девушка из агентства и предложила вакансию. 18 декабря у меня было первое собеседование, спустя два дня — второй, еще через три дня — третий, а на следующий день — оффер.

Следует, конечно, сказать, что у меня на руках был оффер от еще одной компании, поэтому я попросила поставить мне собеседования максимально плотно, чтобы не заставлять другую компанию долго ждать моего ответа.

Я выхожу на работу в начале февраля, так как мне еще нужно передать знания моему преемнику на текущем проекте.

«У меня в декабре было несколько собесов и два оффера»

Наталья, системный анатилик, в IT — более лет, живет в Беларуси:

— 31 декабря у меня был последний рабочий день в старой компании. Я работаю системным аналитиком в IT, и в декабре получила два оффера — с 15 января выхожу на работу в другую компанию.

Увольнение было моей инициативой. Я пассивно искала работу около полугода, но сама почти не откликалась на вакансии — в основном принимала приглашения пройти собеседование от рекрутеров из LinkedIn и c rabota.by.

Я в основном интересовалась позициями бизнес-аналитика. Отказов было немало, так как для этой позиции нужна большая техническая база. Я даже дополнительно прошла курсы системного анализа — и тогда дело пошло веселее: после второго же собеседования я получила оффер.

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