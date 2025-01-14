У захваченного ВСУ в плен итальянского повара нашли «скелет в шкафу» 14.01.2025, 9:18

Джанни Ченни

На родине его обвиняют в позорном преступлении.

Украинские военные взяли в плен 51-летнего итальянца Джанни Ченни, который воевал добровольцем на стороне России, сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ. На родине мужчину обвиняют в сексуализированном насилии над 9-летней девочкой.

Сообщается, что Ченни — уроженец Неаполя, ранее работал в одном из ресторанов Самары, однако в ноябре 2024 года ушел служить в Вооруженные силы РФ. Ему 51 год, он оставил дома жену и двух детей. Мужчина попал в плен к ВСУ в начале 2025 года в боях под Купянском.

Сам итальянец утверждает, что был «незаконно мобилизован» в российскую армию.

Его жена Екатерина, которая воспитывает троих малолетних детей, обратилась за помощью к российским властям, сообщает РИА Новости. Она рассказала, что о захвате своего мужа украинскими военными узнала из новостей и видео в интернете. Сейчас у женщины нет никаких сведений о Джанни, и никто не выходил с ней на связь.

По данным итальянской газеты Libero, на родине Джанни Ченни обвиняют в сексуализированном насилии над девятилетней девочкой в 2012 году. Ченни также угрожал отцу девочки, после того как ее родители подали заявление в полицию.

В 2016-м Ченни приговорили к 7 годам и 2 месяцам тюрьмы. Приговор вступил в силу в 2022 году, однако к тому времени итальянец успел уехать в Финляндию, а оттуда перебрался в Россию, где завел семью.

Отмечается также, что это не первая судимость Ченни: в 1999 году он признался в убийстве своего коллеги, в которого дважды выстрелил из-за разногласий. Он вышел из тюрьмы в 2008 году.

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