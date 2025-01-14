В Минске началась штабная тренировка командования войск Беларуси и России 14.01.2025, 9:19

Проработают один из вариантов совместного применения войск.

В Минске проходит совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил). Об этом 14 января сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

С 14 по 16 января на стационарных пунктах управления представители вооруженных сил Беларуси и России «проработают один из вариантов применения группировок войск (сил) в ходе совместных действий».

«Тренировка — составная часть комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению «Запад-2025», которое пройдет в текущем году на территории Республики Беларусь», — уточнили в Минобороны.

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