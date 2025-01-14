В России предсказали стремительное падение режима Лукашенко 14.01.2025, 9:33

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Фото: onliner

Идет четвертая глобальная волна демократизации.

Эксперты Российской академии наук предсказывают новую эпоху реформ в мире. Согласно их прогнозу, уже в ближайшие годы пошатнутся или падут многие диктатуры, пишет «Салідарнасць».

«Авторитарные режимы подошли к исчерпанию ресурсов»

Основной тезис доклада Эпоха реформ и потрясений заключается в том, что «около 2025 года интенсивность региональных конфликтов пойдет на спад, а ключевые сдвиги переместятся в область внутренней политики: в ряде развитых и развивающихся стран начнутся реформы, масштаб которых будет сопоставим с реформами Рейгана и Тэтчер, преобразованиями в послевоенной Европе и реформами в странах бывшего социалистического лагеря в начале 1990-х. При этом география реформ будет еще более широкой, чем в первые годы после падения Берлинской стены».

Приметы грядущего перелома заключаются в следующем: «С одной стороны, это постепенное исчерпание региональных конфликтов, у участников которых заканчиваются ресурсы для дальнейшего противостояния. С другой стороны, это электоральные успехи политиков, которые считаются умеренными (Масуд Пезешкиан в Иране) или более радикальными реформаторами (Хавьер Милей в Аргентине).

Еще один признак – кризис авторитарных режимов, которые в ряде стран подошли к исчерпанию ресурсов легитимности:

сюда относится и Палестина, где президент Махмуд Аббас в следующем году отметит 90-летие;

и Венесуэла, где режим Мадуро сохранился в 2024-м во многом из-за временного спада международного интереса к венесуэльским президентским выборам;

и Турция, где прошлогоднее поражение противников Эрдогана было не в последнюю очередь связано с неудачным выбором кандидата для президентских выборов (Кемаля Кылычдароглу);

и Куба, где еще до октябрьского блэкаута властям из-за протестов приходилось ограничивать мобильный интернет;

и упомянутый Иран, где в случае смерти 85-летнего аятоллы Хаменеи перемены будут неизбежны».

Согласно прогностической модели, на которой основан доклад, эпоха реформ будет состоять из двух основных этапов:

2025-2029 гг. – стабилизация мирового порядка, электоральные и политические сдвиги, которые становятся прологом к началу реформ;

2029-2033 гг. – пик преобразований.

Авторы доклада пишут:

«Переход к эпохе реформ может выражаться в начале волны демократизации, которая по своим масштабам будет сравнима с Третьей волной (по Хантингтону), начавшейся в Португалии, Греции и Испании и завершившейся крахом социалистического лагеря.

Новая – четвертая – волна демократизации, по всей видимости, будет охватывать:

Латинскую Америку: Кубу и Венесуэлу, где действующие авторитарные режимы не могут побороть хронический экономический кризис;

Республики бывшего СССР, в том числе Россию, Беларусь и Казахстан;

Восточную Европу, в частности, Венгрию, где может произойти перезапуск демократических институтов;

Ближний Восток, том числе Турцию, Палестину и (возможно) Иран;

Восточную Азию: Китай, где может произойти мягкая политическая либерализация в случае провала возможной атаки на Тайвань, и Северную Корею (если КНДР решится на полномасштабные действия в отношении Южной Кореи)».

Почему эти выводы заслуживают внимания

Доклад был опубликован еще в июле 2024 года, но всплеск интереса к нему случился буквально на днях. Его авторы – главный научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Пантин и бизнес-аналитик Кирилл Родионов.

Логично задаться вопросом: почему вообще стоит обращать внимание на столь смелые пророчества, идущие вразрез со многим, что происходит в последние годы?

Дело в том, что в активе Пантина есть целый ряд сбывшихся прогнозов.

«Вероятность обострения международных конфликтов и их перерастания в региональные военные конфликты … наиболее высока на временном отрезке 2014-2017 гг».

Это цитата из монографии Владимира Пантина и его соавтора Владимира Лапкина, опубликованной в 2006-м. Напомним, что российско-украинская война фактически началась в 2014 году с аннексии Крыма и вторжения на Донбасс.

А вот фрагмент интервью Владимира Пантина Кириллу Родионову в 2016-м:

— Из концепции эволюционных циклов следует, что в 2021-2025 гг. мир охватит новая волна региональных военно-политических конфликтов. Окажутся ли они более тяжелыми для России и зарубежных стран, чем конфликты 2013-2017 гг.?

— Эти конфликты будут более трудными и для России, и для мира в целом. Четырехлетие 2021-2025 гг. структурно подобно периоду 1853-1857 гг., когда разразилась Крымская война, в которую, помимо России и Турции, были вовлечены ведущие страны Европы — Франция и Великобритания.

Другой аналог — период 1949-1953 гг., на который пришлась Корейская война, ставшая первым столкновением времен Холодной войны между США и СССР, которые в то же самое время вели острейшую гонку ядерных вооружений.

— В чем будет заключаться главная опасность конфликтов 2021-2025 гг.?

— В лобовом столкновении России и стран Запада (вплоть до использования ядерного оружия), конфликт между которыми пока что носит в основном «санкционный» характер.

— То есть конфликт может разгореться прямо на территории России?

— Нет, скорее всего, точкой возникновения конфликта может оказаться либо постсоветское пространство (Украина, Средняя Азия), либо Ближний Восток, либо Восточная Азия.

Однако по мере развития конфликта он может перекинуться и на российскую территорию, как это было в случае с Крымской войной.

Почему эти выводы нужно воспринимать с осторожностью

Доклад Владимира Пантина и Кирилла Родионова базируется на теории эволюционных циклов, фундаментом для которой в свою очередь стала теория длинных волн Николая Кондратьева. Мягко говоря, не самое бесспорное о(бо)снование.

Если коротко, то цикличность в экономике (и политике) действительно присутствует. Но ее, разумеется, нельзя возводить в абсолют. Существует еще множество факторов, определяющих мировую динамику.

Примечательно, что непопулярные в современной России тезисы Владимира Пантина и Кирилла Родионова воспринимаются всерьез лоялистами. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров опубликовал рецензию на «Эпоху реформ и потрясений», охарактеризовав этот прогноз как «очень интересный».

Для белорусов доклад ценен, прежде всего, тем, что представляет позитивный взгляд на ближайшие перспективы нашей страны. Этого очень не хватает сейчас, когда уже пятый год продолжаются беспрецедентные по масштабам политические репрессии. В результате может создаться впечатление, что диктаторский режим, если не навсегда, то очень надолго. А это, в свою очередь, демотивирует многих сторонников перемен.

Пантин и Родионов возвращают к мысли, что кризис системы, ныне царящей в Беларуси, может проявиться в любой момент и быть стремительным. Как это недавно случилось с режимом Башара Асада (кстати, уже после того, как доклад, пророчащий диктаторам тяжелые времена, был опубликован).

В любом случае ничто не происходит само собой. Будущее Беларуси зависит от того, что и как делается (или не делается) сегодня всеми конкурирующими за влияние на процессы сторонами.

Сильный встречный ветер для демократов может смениться попутным внезапно. Но новым окном возможностей нужно еще суметь воспользоваться.

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