Украинцы рассказали Совбезу ООН шокирующие факты о пытках в российском плену
- 14.01.2025, 9:38
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И это лишь верхушка айсберга.
Бывшие пленные украинцы на неформальной встрече в Совбезе ООН рассказали о пребывании и многочисленных пытках в российских тюрьмах, призвав ООН прилагать максимум усилий для освобождения пленных.
Как отмечается, в понедельник состоялось неформальное заседание Совбеза ООН в формате Аррии по обсуждению нарушений Россией международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц.
Валерий Горишний об Еленовке и пытках в плену
Инструктор Нацгвардии Украины Валерий Горишний отметил, что участвовал в обороне Мариуполя в 2022 году, после чего попал в плен.
Военнослужащие бригады «Азов», отметил он, предстают перед российским «судом» и получают суровые тюремные сроки, часто вплоть до пожизненного заключения, по обвинению в том, что защищали свою Родину.
Горишний также рассказал о пытках, которым подвергали его и других пленных.
«Это включает жестокое, бесчеловечное обращение, жестокие избиения, в том числе со смертельным исходом, применение электрошока и другие формы пыток», - отметил Горишний.
Часто тюремные охранники «просто наслаждаются пытками людей», добавил он.
«Были долгие месяцы, когда мы получали всего по десять ложек каши и примерно 150 граммов хлеба в день», - сказал он.
Еще Горишний рассказал о подрыве в ночь с 28 на 29 июля Оленевской тюрьмы, в результате чего погибли 53 пленных.
«Мы настоятельно призываем вас приложить все усилия для содействия обмену военнопленными», - обратился Горишний к государствам ООН.
Нариман Джелял об условиях содержания в российской тюрьме.
Крымскотатарский активист Нариман Джелял, приговоренный к 17 годам заключения так называемым «Верховным судом Крыма», провел в тюрьме три года, «потому, что публично выступал против российской оккупации Крыма».
«Я жил и работал в оккупированном Крыму, - отметил он. - В результате незаконного и политически мотивированного преследования со стороны российских оккупационных властей многие активисты и журналисты, включая меня, были арестованы».
Против них были сфабрикованы уголовные дела, применялись пытки и жестокое обращение, сказал Джелял.
Политзаключенные в РФ лишены права на правосудие, защититься невозможно, добавил он.
«Я лично пережил много испытаний, которые являются частью жизни политзаключенных, - плохое питание, отсутствие медицинской помощи, моральные и физические унижения, травля... - отметил Джелял. - Меня и других заключенных били, оскорбляли и заставляли учить и петь российский гимн, но я этого не делал».
По словам Джеляла, известно об удержании Россией не менее 218 крымских политзаключенных, из которых 132 - крымские татары, что свидетельствует о целенаправленном преследовании коренного населения.
«Но это лишь верхушка айсберга, - отметил он. - Тысячи граждан Украины в Крыму стали жертвами политических репрессий, тысячи покинули свою родину».
Максим Буткевич о пытках
Правозащитник и военнослужащий Максим Буткевич, приговоренный в РФ к 13 годам колонии строгого режима, является старшим лейтенантом 210-го отдельного штурмового полка.
Присоединился к ВСУ после начала полномасштабного вторжения и в июне 2022 года попал в плен, где провел два года и четыре месяца.
Буткевич рассказал, как его избил российский офицер, требуя повторять цитаты Путина об «истории Украины».
«Нас унижали, нам угрожали, заставляли кричать «Слава России».
В конце концов его поставили перед выбором: «или я подпишу признание в совершении военных преступлений, что даст возможность после оглашения приговора обменять меня, или я откажусь, и они превратят мою жизнь в настоящий ад или просто застрелят».
Буткевич, по его словам, подписал бумаги, не имея возможности прочитать их. Поэтому он был осужден «за нарушение Женевских конвенций».
«Поэтому я убедительно прошу вас прежде всего приложить все возможные и необходимые усилия для скорейшего освобождения украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц, - обратился Буткевич к государствам ООН. - А тем временем - создать надлежащий независимый международный механизм мониторинга мест содержания под стражей».