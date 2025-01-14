Украинцы рассказали Совбезу ООН шокирующие факты о пытках в российском плену 14.01.2025, 9:38

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И это лишь верхушка айсберга.

Бывшие пленные украинцы на неформальной встрече в Совбезе ООН рассказали о пребывании и многочисленных пытках в российских тюрьмах, призвав ООН прилагать максимум усилий для освобождения пленных.

Как отмечается, в понедельник состоялось неформальное заседание Совбеза ООН в формате Аррии по обсуждению нарушений Россией международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц.

Валерий Горишний об Еленовке и пытках в плену

Инструктор Нацгвардии Украины Валерий Горишний отметил, что участвовал в обороне Мариуполя в 2022 году, после чего попал в плен.

Военнослужащие бригады «Азов», отметил он, предстают перед российским «судом» и получают суровые тюремные сроки, часто вплоть до пожизненного заключения, по обвинению в том, что защищали свою Родину.

Горишний также рассказал о пытках, которым подвергали его и других пленных.

«Это включает жестокое, бесчеловечное обращение, жестокие избиения, в том числе со смертельным исходом, применение электрошока и другие формы пыток», - отметил Горишний.

Часто тюремные охранники «просто наслаждаются пытками людей», добавил он.

«Были долгие месяцы, когда мы получали всего по десять ложек каши и примерно 150 граммов хлеба в день», - сказал он.

Еще Горишний рассказал о подрыве в ночь с 28 на 29 июля Оленевской тюрьмы, в результате чего погибли 53 пленных.

«Мы настоятельно призываем вас приложить все усилия для содействия обмену военнопленными», - обратился Горишний к государствам ООН.

Нариман Джелял об условиях содержания в российской тюрьме.

Крымскотатарский активист Нариман Джелял, приговоренный к 17 годам заключения так называемым «Верховным судом Крыма», провел в тюрьме три года, «потому, что публично выступал против российской оккупации Крыма».

«Я жил и работал в оккупированном Крыму, - отметил он. - В результате незаконного и политически мотивированного преследования со стороны российских оккупационных властей многие активисты и журналисты, включая меня, были арестованы».

Против них были сфабрикованы уголовные дела, применялись пытки и жестокое обращение, сказал Джелял.

Политзаключенные в РФ лишены права на правосудие, защититься невозможно, добавил он.

«Я лично пережил много испытаний, которые являются частью жизни политзаключенных, - плохое питание, отсутствие медицинской помощи, моральные и физические унижения, травля... - отметил Джелял. - Меня и других заключенных били, оскорбляли и заставляли учить и петь российский гимн, но я этого не делал».

По словам Джеляла, известно об удержании Россией не менее 218 крымских политзаключенных, из которых 132 - крымские татары, что свидетельствует о целенаправленном преследовании коренного населения.

«Но это лишь верхушка айсберга, - отметил он. - Тысячи граждан Украины в Крыму стали жертвами политических репрессий, тысячи покинули свою родину».

Максим Буткевич о пытках

Правозащитник и военнослужащий Максим Буткевич, приговоренный в РФ к 13 годам колонии строгого режима, является старшим лейтенантом 210-го отдельного штурмового полка.

Присоединился к ВСУ после начала полномасштабного вторжения и в июне 2022 года попал в плен, где провел два года и четыре месяца.

Буткевич рассказал, как его избил российский офицер, требуя повторять цитаты Путина об «истории Украины».

«Нас унижали, нам угрожали, заставляли кричать «Слава России».

В конце концов его поставили перед выбором: «или я подпишу признание в совершении военных преступлений, что даст возможность после оглашения приговора обменять меня, или я откажусь, и они превратят мою жизнь в настоящий ад или просто застрелят».

Буткевич, по его словам, подписал бумаги, не имея возможности прочитать их. Поэтому он был осужден «за нарушение Женевских конвенций».

«Поэтому я убедительно прошу вас прежде всего приложить все возможные и необходимые усилия для скорейшего освобождения украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц, - обратился Буткевич к государствам ООН. - А тем временем - создать надлежащий независимый международный механизм мониторинга мест содержания под стражей».

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