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Белоруска пыталась купить смартфон в Instagram-конфискате «со множеством подписчиков»

  • 14.01.2025, 9:40
Белоруска пыталась купить смартфон в Instagram-конфискате «со множеством подписчиков»

Получилось не очень.

Минчанка лишилась двух тысяч рублей, пытаясь приобрести смартфон через Instagram. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД.

Гаджет женщина хотела купить в подарок родственнику. В Instagram она нашла страницу онлайн-магазина, которая внушала доверие «большим количеством подписчиков и положительных отзывов покупателей».

«Минчанка перешла по ссылке и связалась с менеджером, который объяснил, что онлайн-магазин продает конфискованные товары, поэтому цены значительно ниже рыночных, в связи с чем для заказа необходимо внести предоплату в размере 2000 рублей», — сообщили в МВД.

Девушка согласилась и перевела деньги, однако посылку так и не получила.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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