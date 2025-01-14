Великая Республика Камчатка Александр Немец

14.01.2025, 9:46

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Трампу открыто предложили забрать часть РФ.

К написанию данной статьи меня подтолкнула, среди прочего, публикация «ВАТА ТВ» от 10 января. Ведущий Виктор Литовченко, человек весьма проницательный, заявил: «Действия Трампа в отношении Канады, Гренландии и Канады вполне идентичны действиям Путина в отношении (Украины). Отсюда большие симпатии Трампа к Путину. Цель Трампа – «воссоединение» США и Канады, де-факто поглощение Канады. Эта цель Трампа, как и его «проект Гренландия», как и его проект «Панамский канал» вызывают восторг пропагандистов РФ.

Скоро Трамп и Путин будут делить мир, точно так же Сталин и Гитлер хотели поделить мир... «Забирайте что хотите (вне границ РФ), но отдайте России Аляску!», – так уже высказались в Госдуме.

Сказано очень зло. Действительно, экстравагантные планы. Но в них можно найти рациональное зерно. Если уж Трампу так хочется менять карту миру, естественно, в пользу США, то почему бы не присмотреться вплотную к некоторым проблемным регионом РФ? Скажем, на Дальнем Востоке РФ.

Теперь посмотрим на сообщение с противоположного конца РФ. Президент Литвы Гитанас Науседа 11 января де-факто высказал притязания на Калининградскую область (Крулевец с окрестностями). Он назвал Калининград исторически литовским городом, который должен вернуть историческое название Кароляучюс. «Следы Малой Литвы здесь необходимо сохранить. Как бы ни старалась Россия, Кароляучус никогда не станет Калининградом», – написал Науседа на своей странице в соцсети Х.

В самом деле, если карту можно менять Трампу, то, очевидно, это можно и Литве. Кстати, легко видеть, что президент Науседас стал еще одним персонажем Сети Бесстрашия, которая неуклонно расширяется.

Наконец, 12 января антипутинский канал «ВОТ ЧТО» в самом начале ролика опубликовал прямое обращение к Дональду Трампу:

«Не надо забирать Гренландию и Панаму, заберите Капотню (район на юго-востоке Москвы) и Нарьян-Мар (центр Ненецкого АО на северо-западе Архангельской обл.)».

Это первое такое прямое предложение к Трампу типа «Заберите лучше часть РФ!».

А у меня есть гораздо лучшее предложение: Мистер Трамп, реализуйте план 120-летней (или даже 140-летней) давности, помогите Камчатке, Чукотке, а если можно, то и Сахалину с Магаданом!

Процитирую, не в первый раз, прекрасный роман прекрасного американского сатирика О'Генри «Короли и капуста». В главе «Трилистник и пальма» Джеймс Клэнси, американец ирландского происхождения и «принципиальный враг всех существующих правительств», рассказывает о своем участии в военной экспедиции для освобождения «Великой республики Камчатка». «Сердце Джеймса Клэнси никогда не было глухо к страданиям угнетенных народов!».

Мистер Клэнси увидел в порту Нового Орлеана грузовое судно, на борт которого загрузили несколько ящиков с винтовками «винчестер». Тут, что называется, «в его бедовой голове что-то щелкнуло, и Джеймс Клэнси, не выслушав как следует объяснений пассажиров судна, вообразил, что это именно военная экспедиция для освобождения Камчатки. Через два часа Клэнси явился на судно, «оснащенный легким меховым пальто, валенками, шапкой с наушниками, пуховыми рукавицами и шерстяным шарфом».

На самом-то деле корабль шел в Гватемалу и был нагружен, в основном, кирками для строительства железной дороги, а сам мистер Клэнси попал в переплет.

Но сама идея «освобождения Великой республики Камчатки» родилась и не умерла до нынешнего дня. Настал час сделать ее реальностью!

Сейчас нетрудно организовать такую экспедицию, добровольцы найдутся – и не только среди американцев ирландского происхождения.

В 1886 году (предположительный год приключения Джеймса Клэнси) отношение в Америке к реакционному режиму Александра III стало откровенно поганым. Но насколько же хуже отношение к кровавому гэбэшному путинскому режиму в нынешней Америке!

Не сомневайтесь, найдутся в США многие тысячи добровольцев и для Камчатки, и для Чукотки, и для Сахалина, и для Магадана! Никогда не забуду своего разговора с бойцами Национальной гвардии Миннесоты в феврале 2024 года (рядом с региональным штабом Нацгвардии в Сент-Поле). На мой вопрос, готовы ли они драться с путинским режимом, они горячо ответили: «Мы с нетерпением ждем этого!»

Кто даст деньги на «экспедицию»? Хотя бы Илон Маск, «придворный денежный мешок» Трампа.

Боеспособных частей на Дальнем Востоке РФ почти не осталось, все сожрала Война. Но ведь остался страх перед российским ЯО?

Китай в 2022-2024 годах сумел предотвратить использование Москвой ЯО, сумеет это сделать и в 2025 году, и впредь. Особенно если Трамп и Си сумеют договориться по принципиальным вопросам, скажем: «Чукотка, Камчатка, Магадан и Сахалин вам, Якутия, Приморье, Хабаровск и все прочее до Байкала нам». Кстати, переговоры Си и Трампа уже идут по разным каналам.

А как же население этих «проблемных регионов»? Они будут очень рады! С 1990 года Чукотка, Камчатка, Магадан, Сахалин потеряли до половины населения. Основная часть местного населения не живет, а выживает в экстремальных условиях. Тем более в 2025 году: Россия стонет, Дальний Восток воет!

Насколько серьезно мое предложение? Это уж вы решайте сами. В любом случае нынешней РФ предстоит развалиться и сгинуть. На интернете регулярно публикуются прогнозы и предложения на сей счет. Мой проект не хуже прочих.

Мой проект мне представляется одним из лучших, поскольку он обеспечивает огромные выгоды для США. Обеспечение контроля над Арктикой лишь один из многих «прибыльных пунктов».

И напоследок. Байден своими решениями и действиями в течение последних двух месяцев (после выборов) режет нить, на которой висит путинский режим. Уже немного осталось! Хочется надеяться, Трамп эту нить окончательно перережет.

Александр Немец, kasparov.ru

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