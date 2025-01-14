Те, кто поумнее, вздрогнули 1 Алексей Копытько

14.01.2025, 9:56

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Алексей Копытько

В игру по сотрясанию устоев можно играть вдвоем.

Неделя была интересная.

Для затравки президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению «фашистским государством» и недвусмысленно пригрозил расправой.

Армянский лидер Никол Пашинян развернуто ответил: это провокация, от меня ожидают ответа «сам ты фашист», но этого не будет. Армения сосредоточится на подготовке мирного договора и демаркации границы.На слуху остается история со сбитым Россией азербайджанским самолетом. Алиев требует извинений и наказания виновных. Российская быдломасса негодует. Один из российских «общественных деятелей» третьего эшелона обозвал Алиева «обиженным небратом» и совсем нехорошим словом. Что широко разошлось в сети, ибо соответствовало настрою дорогих россиян.

Если общественного деятеля примерно не накажут, это будет означать демонстрацию истинного отношения к Алиеву со стороны российских вождей. Что Алиев отлично поймет и вряд ли простит. В отличие от Пашиняна, президент Мексики Клаудия Шейнбаум зеркально ответила Трампу в духе «мы тебя самого сейчас переименуем». Разница в том, что у Пашиняна ходов нет. Ирану сейчас не до него. Франция далеко, на Сирию и Ливан рычагов бы хватило. Поэтому он вынужден демонстрировать «стратегическое терпение». А с Мексикой даже Штатам придется повозиться. Можно увязнуть без видимых результатов. Поэтому тут может быть интересное продолжение.

Что касается Канады, Панамы и Гренландии – масса комментариев. Но часть важного не сказали 2021 год. В конце года украинская сторона голосом через рот на встречах и черным по белому в статьях обращалась к западным товарищам: Россия угрожает не Украине, Россия атакует набор идей, на котором стоит мировой порядок и свободный мир. Суверенитет. Территориальная целостность. Свобода навигации. Свобода слова. И т.д. Если Россию не угомонить, она все поломает и такой подход станет нормой.

Не угомонили. Что теперь делает товарищ Трамп? И почему в РФ крайне неоднозначно отреагировали на его заявления? Самые тупые начали восхвалять, а те, кто поумнее, вздрогнули.

Трамп открытым текстом говорит: в игру по сотрясанию устоев можно играть вдвоем. Только давайте по-взрослому. Что-такое Дания? Она же Гренландия. Она же Фареры. Это блокада Балтики и всех северных маршрутов для российско-китайского трафика.

Дания может заткнуть тупо все. Если получит предложение, от которого не сможет отказаться. Сейчас комментарии Дании выглядят слегка «по-армянски», что можно их заподозрить в согласованной игре с Вашингтоном. Хотя это конечно не так.

Зачем Маск просаживает Британию? Чтобы Британия не дергалась и не вздумала создавать видимость, что есть какое-то альтернативное мнение.Остается Евросоюз, который что-то промямлил по-французски в сторону Трампа. Но в ЕС тоже опытные дядьки с тетьками сидят, готовятся воспользоваться моментом. Они уже забросили мысль, что Европа может взять на вооружение «румынский прецедент» (на самом деле – это продолжение «молдавского прецедента»). Если на выборах побеждает тот, кто тебе не нравится, выборы отменяют под предлогом внешнего вмешательства. Либо изначально не пускают в гонку.

Если Брюссель одобрит / не будет мешать такому подходу, то инвестиции россиян и усилия американцев по форматированию политического поля могут потерять в эффективности.Учитывая логику геополитического хулиганства «вдвоем», я совсем не удивлюсь, если россияне вдруг прочувствуют, что хакеры бывают не только прокремлевские и китайские. Москва и Питер – продвинутые современные города, там много чего можно отключить, обладая ресурсом, которого у Украины нет. Также внезапно может сломаться пара турбин, которые Россия уже не умеет производить. Или ледоколы начнут тонуть (а также комплектующие к ним). Всяко может быть.

Ну, и панамский привет Китаю – это часть пазла «эскалация для деэскалации».Поэтому стоит еще раз повторить: нужна фокусировка на приоритетах – нанесение урона России, внутреннее единство, упреждение мракобесия во всех сферах. Тогда мы еще посмотрим, кто переживет шторм и с чем из него выйдет.

Алексей Копытько, «Телеграм»

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