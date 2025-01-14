Украинские беспилотники «Пекло» и «Бобер» атаковали 12 регионов России 2 14.01.2025, 10:05

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Стали известны детали масштабного налета.

Ночь на 14 января выдалась неспокойной для россиян. Местные СМИ и паблики писали о том, что якобы украинские боевые дроны «Ад»(«Пекло») и «Бобер» атаковали сразу 12 регионов страны-оккупанта. «Фокус» собрал все, что известно об атаках.

Стоит заметить, что Минобороны России не комментировало атаку дронов. Но аэропорты Казани, Саратова, Калуги, Тамбова, Ульяновска, Нижнекамска и Пензы вводили временные ограничения на вылет и прилет самолетов.

Повторная атака на Энгельс

Повторная атака беспилотников произошла в российском Энгельсе в Саратовской области, где уже неделю горит нефтеперерабатывающий завод. В городе были слышны взрывы, российские пропагандисты утверждают о якобы удачной работе российской противовоздушной обороны. Отмечается, что город якобы атаковали украинские реактивные ракеты-дроны «Ад» и дроны-камикадзе «Бобер».

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил попадание в «промышленный объект». В прошлый раз, когда была атакована нефтебаза комбината «Кристалл», власти использовали такую же формулировку.

Также Бусаргин сообщил, что занятия в школах Саратова и Энгельса 14 января пройдут в дистанционном режиме.

Атака на Казань

В Казани пожар после атаки беспилотников — горит завод «Оргсинтез». Предприятие является единственным в РФ производителем «поликарбонатов, севилена, металлоценового полиэтилена — пластиков высокой прочности, а также один из крупнейших в стране производителей полиэтиленов высокой и низкой плотности». РосСМИ сообщают, что якобы загорелась только цистерна на территории предприятия и огонь уже потушили. Но местные паблики сообщают, что целью была база сжиженных газов и там начался масштабный пожар.

Атака на Тульскую область

В Тульской область взрывы раздавались над городом Алексин. Глава области Дмитрий Миляев уже заявил, что в результате падения обломков беспилотников были повреждены автомобили и хозяйственные постройки. И всего было якобы уничтожено 16 дронов.

Атака на Ростовскую область

Ростовскую область якобы атаковали 14 беспилотников. Местные паблики пишут о том, что они все якобы были сбиты.

Что известно об остальных атаках на РФ

В Тамбовской область был атакован город Котовск. Что именно было целью — пока неизвестно. Местные СМИ пишут о трех сбитых БПЛА. Над Орловской областью якобы было сбито 17 украинских беспилотников. Пропагандистский Telegram-канал Mash также сообщает о сбитых дронах над Курской, Брянской, Белогородской и Волгоградской областями, а также над Краснодарским краем.

Что известно о дронах «Бобер» и «Пекло»

Дрон-камикадзе «Бобер» похож на самолет с небольшой передней частью основного крыла, который медленно летит, но имеет большую дальность полета. По некоторым данным, дальность полета БпЛА составляет 1000 км. Дрон построен по аэродинамической схеме «качка», что обеспечивает эффективность изменения высоты для прохождения зон ПВО.

Дрон «Пекло» — это беспилотник с турбореактивным двигателем, Силам обороны их передали в декабре 2024 года. Эта ракета-дрон может бить на 700 км и разгоняется до 700 км/ч. Длина и размах крыла — примерно 2 м, из-за чего боевая часть вряд ли превышает 50 кг. Корпус сделан по технологиям производства реактивных летательных аппаратов: металл и клепки.

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