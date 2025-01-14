Можно ли белорусам есть зеленую картошку? 5 14.01.2025, 10:14

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Химик объяснила, при каких дозах ждут галлюцинации.

Случается, что во время чистки картофеля можно обнаружить позеленевшие экземпляры. Одни без сожаления выбрасывают такой корнеплод в мусорное ведро, а другие предпочитают срезать позеленевшую часть.

Химик Александра Франц объяснила, после какого количества наступает отравление и какую картошку лучше «не спасать», срезая позеленевшие части.

Как правило, позеленение картофеля происходит из-за нарушений условий хранения корнеплода, а именно из-за попадания солнечного света. Как объяснила химик Александра Франц, такое поведение плодов растения — ничто иное, как механизм защиты от грибков и жуков.

Картошка начинает зеленеть из-за процессов выработки соланина — природного инсектицида. Повреждения плодов провоцируют еще большее производство соланина.

«Если съесть слишком много соланина, то может быть все что угодно: от банальной тошноты до галлюцинаций», — объяснила эксперт в видеоролике.

Такие симптомы отравления начинают проявляться при попадании 2-5 миллиграммов соланина из расчета на килограмм массы тела. По словам эксперта, о серьезном отравлении можно говорить, только если съесть целую гору позеленевшего картофеля, включая кожуру, глазки и ростки.

Химик Александра Франц часто поднимает в своем блоге в TikTok и Telegram злободневные вопросы, касающиеся использования различных атрибутов, косметических и бытовых средств и рассказывает простым языком об их влиянии на здоровье человека. Ее блог в TikTok насчитывает почти полмиллиона подписчиков, а ролики набирают сотни тысяч просмотров.

Многие, когда готовят картофель и натыкаются на позеленевшие экземпляры, предпочитают просто срезать пораженные соланином участки. Допустимо ли так делать?

По словам Александры Франц, если пятно небольшое, то такой картофель можно есть, срезав пораженный участок «с запасом». Но если экземпляр позеленел на треть, то спасать его уже нет смысла, и лучше выбросить.

Также эксперт отметила, что соланин не разрушается при термической обработке, и напомнила, что хранить картофель стоит в темном и прохладном месте, чтобы он не позеленел.

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