Белорус принес в банк 49 тысяч долларов и узнал много нового о своем сыне 8 14.01.2025, 10:25

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Детективная история произошла в Осиповичах.

Уголовное дело возбудили в отношении 25-летнего белоруса, который украл у своего отца 6700 долларов. Подробности преступления рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

В Осиповичах местный житель принес в банк крупную сумму денег, чтобы положить на счет. Он передал кассиру 500 банкнот на сумму более 49 тысяч долларов. При проверке кассир выявила в 67 купюрах номиналом по 100 долларов признаки подделки и вызвала милицию.

Клиент банка пояснил, что ранее хранил свои сбережения на валютном счете, потом снял и держал дома, а спустя несколько месяцев снова принес те же деньги в банк. Подозрительные денежные билеты направили на экспертизу.

Выяснилось, что эти доллары поддельные — их распечатали на принтере. Следователи установили, что к истории с валютой причастен 25-летний сын осиповчанина — он похитил у своего отца 6700 долларов, а чтобы скрыть пропажу, вместо похищенных подлинных купюр положил сувенирные деньги.

Осиповичским районным отделом Следственного комитета в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК (Кража, совершенная в крупном размере).

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