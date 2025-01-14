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Европа переиграла Путина

  • 14.01.2025, 10:29
  • 4,128
Европа переиграла Путина

Страны ЕС решили снизить потолок цен на российскую нефть.

Еврокомиссия (ЕК) получила письмо от десяти государств-членов ЕС из Балтии и Северной Европы с призывом снизить потолок цен на нефть из РФ.

Предложение будет изучено странами G7, заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл, сообщает biz.nv.ua со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

«Комиссия получила это письмо. Оно изучается в группе G7. Это G7 должна провести анализ данного предложения и совместно решить, что должно быть сделано», — сказал Жилл на брифинге в Брюсселе.

Комментируя эту инициативу Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Финляндии и Швеции, он отметил, что, подписавшие письмо страны считают, что нынешнее состояние рынка нефти позволяет предпринять такой шаг.

Представитель ЕК добавил, что Еврокомиссия «постоянно пересматривает свои ограничительные меры».

На данный момент потолок установлен на уровне $60 за баррель.

В конце 2024 года СМИ сообщали о том, что вопрос снижения ценового порога примерно до $40 на российскую нефть обсуждают страны G7. Также рассматривается фактическая замена этого механизма полным запретом на переработку сырой нефти из России.

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