В Москве убит сотрудник контрразведки ФСБ

В Москве убит сотрудник контрразведки ФСБ2
- 14.01.2025, 10:37
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Его нашли зияющей раной во лбу.
Сегодня, 14 января, в Москве прямо на рабочем месте в здании Минобороны РФ нашли бездыханное тело контрразведчика ФСБ Владимира Фещенко.
Паблик «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что его убили, о чем свидетельствует глубокая рана прямо во лбу.
Источник утверждает, что убийство произошло в ночь на 13 января в Москве в здании по улице Ольховской, 25. В этом здании находится как структуры МО РФ, так и Управление ФСБ по области.
Паблик пишет, что Фещенко был известным спортсменом. В свое время даже стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту.
Якобы подозреваемый в убийстве сотрудника ФСБ уже задержан. РосСМИ уверяют, что Фещенко привел в отдел некого прапорщика, с которым когда-то служил на Дальнем Востоке.
Гость должен был отбыть из Москвы ночью на поезде, при нем даже был билет. Фещенко предупредил родственников, что задержится на работе, так как в гости зашел «старый друг».
Якобы позже между мужчинами произошел конфликт и прапорщик выстрелил в лоб старшему лейтенанту ФСБ. Отец Фещенко также занимался гиревым спортом и на ресурсах РФ числится как сотрудник «Роснефти».