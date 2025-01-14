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В Минске задержали более 100 тысяч безбилетников

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  • 14.01.2025, 10:41
  • 1,606
В Минске задержали более 100 тысяч безбилетников

Им назначали штраф — от 21 до 42 рублей.

За прошлый год в Минске в общественном транспорте задержали более 100 тысяч безбилетников (в 2023-м было более 112 тысяч). Им назначали штраф — от 21 до 42 рублей.

В общей сложности в 2024 году безбилетники заплатили более трех миллионов рублей, сообщает «Минсктранс».

Еще в 2023 году столичные власти отмечали снижение численности безбилетников. Например, в 2021-м ежемесячно в общественном транспорте штрафовали более 11 тысяч «зайцев». Сейчас же чуть больше 8 тысяч.

Нападения на контролеров продолжаются. В прошлом году было возбуждено шесть уголовных дел.

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