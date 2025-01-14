Даже Губарев прозрел 2 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

14.01.2025, 10:44

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Павел Губарев

Огромные потери действительно стали отрезвлять отдельных Z-персонажей.

«Вот мы сейчас разговариваем, а сегодня порядка 300 погибших у нас есть. Каждый день сотни погибших. Нельзя так воевать! Поэтому тот, кто говорит, что нужно довоевывать до конца и никакого перемирия - это политический преступник! Таким людям я говорю - возьми автомат, скотина, и иди в штурмы! Два-три дня повоюй, мразь, а потом посмотрим, что ты скажешь!»

По Сети расходится эмоциональное интервью бывшего «народного губернатора Донбасса» Павла Губарева, который рассказал о кошмарных потерях в российской армии и потребовал остановить «СВО».

Губарев заявил, что война давно превратилась в бессмысленную мясорубку, и что Россия потеряла в ней уже около 700 тысяч человек.

Тех, кто призывает продолжать «СВО» (к примеру своего бывшего соратника Олега Царева), Губарев назвал преступниками, которых самих нужно отправить в мясные штурмы.

Что ж, похоже огромная кровь действительно стала отрезвлять отдельных Z-персонажей.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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