Даже Губарев прозрел

Даже Губарев прозрел2
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 14.01.2025, 10:44
- 3,674
Огромные потери действительно стали отрезвлять отдельных Z-персонажей.
«Вот мы сейчас разговариваем, а сегодня порядка 300 погибших у нас есть. Каждый день сотни погибших. Нельзя так воевать! Поэтому тот, кто говорит, что нужно довоевывать до конца и никакого перемирия - это политический преступник! Таким людям я говорю - возьми автомат, скотина, и иди в штурмы! Два-три дня повоюй, мразь, а потом посмотрим, что ты скажешь!»
По Сети расходится эмоциональное интервью бывшего «народного губернатора Донбасса» Павла Губарева, который рассказал о кошмарных потерях в российской армии и потребовал остановить «СВО».
Губарев заявил, что война давно превратилась в бессмысленную мясорубку, и что Россия потеряла в ней уже около 700 тысяч человек.
Тех, кто призывает продолжать «СВО» (к примеру своего бывшего соратника Олега Царева), Губарев назвал преступниками, которых самих нужно отправить в мясные штурмы.
Что ж, похоже огромная кровь действительно стала отрезвлять отдельных Z-персонажей.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»