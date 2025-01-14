«Досматривали крайне тщательно, выбрасывали все» 1 14.01.2025, 10:48

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Что происходит на границе Беларуси с Евросоюзом.

На границе Беларуси продолжаются незаконные проверки телефонов, «беседы» с силовиками и задержания.

Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе.

В основном в приграничных чатах пишут завуалированно о допросах на границе Беларуси, если допрашивают не граждан Украины или иностранцев:

«Граница РП — сразу на шлагбаум, 30 мин и свободны. Граница РБ — контроль, беседа, досмотр на красном коридоре. [Примерно] 2 часа, довольно вежливо, культурно и без нервов».

«РП — РБ. В 02.20 приехали, в 05.20 прошли все контроли на обеих границах, ждем только с бесед людей».

«На 20.00 из Вильнюса. В 20.55 заехали под шлагбаум. В 22.15 прошли LT. В 23.30 (00.30 по минскому) выехали от белoрусов. Литва — только паспорта, ни одного вопроса. РБ — пару человек на беседу, остальное спокойно: откуда, куда, сколько денег, сколько алкоголя».

«РП — РБ, 08.01.2025. 02.00 — отправление с Варшавы Заходней. 05.15 — польский паспортный контроль. 05.40 — заехали к белoрусам, на мосту не стояли, сразу на паспортный контроль. 06.55 — выехали, дождавшись всех с беседы (10 из 24 пассажиров) и автобуса с рентгена. Итого 1 час 55 минут на границу».

«Вильнюс — Минск на 02.50. В 03.40 заехал сразу под шлагбаум Литвы. Ни автобусов, ни машин. Только паспортный контроль. В 04.20 заехали к белoрусам. Паспортный, все вещи на сканер. Был один пассажир на разговор, поэтому немного ждали. В 05.20 выехали в сторону Минска. Автобус полный, вся граница — 1 час 40 минут».

«10.01, РБ — ЛТ, автобус Ecolines Минск — Мариамполе (везде белoруcское время). 10.45 — выезд из Лиды. В 11.40 подъехали к беларусам. В 12.30 заехали к литовцам. В 15.25 выехали с литовской границы. В 18.30 прибытие в Мариамполе (вместо 16.05).

Досматривали крайне тщательно, выбрасывали все, кроме пайка на дорогу. Все конфеты, зефир и закатки полетели в мусорку. Причиной задержки стало оформление контрабандистов (за сигареты и алкоголь в крупном объеме) и вроде как одного пассажира развернули из-за документов (не знаю точно). Литовцы работали неспешно, также были какие-то проблемы с системой.

Услышала краем уха, что у кого-то на белoрcуской границе спрашивали о регистрации иностранного документа. Меня тоже долго мариновали с двумя паспортами, но в целом вопросов не было. Всем хорошей дороги!».

«13.01, Минск — Вильнюс на 08.30. Выехали вовремя, прибыли в аэропорт в 13.15 по минскому времени. И это учитывая то, что у нас вроде одного человека сняли на бел. границе и мы из-за этого дольше стояли. На литовской границе пропускали через сканер большие сумки и чемоданы».

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