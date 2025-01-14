Лучший теннисист России устроил истерику на Australian Open 2 14.01.2025, 10:55

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Фото: Getty Images

Не справился с эмоциями.

На Открытом чемпионате Австралии 2025 российский теннисист Даниил Медведев (ATP, 5) не справился с эмоциями.

В первом раунде Australian Open Медведев вышел против 418-й ракетки мира Касидита Самрея (Таиланд). Даниил выиграл первый сет, однако затем проиграл два следующих.

После третьей партии Медведев начал бить сетку своей ракеткой, из-за чего она сломалась.

Medvedev destroys racket and net camera in frustration pic.twitter.com/D92zvapWnU — CJ Fogler 🫡 (@cjzero) January 14, 2025

В паузе между сетами работникам стадиона пришлось поправлять сетку и заново выставлять на нужный уровень.

В результате россиянину удалось добыть победу и выйти в следующий раунд — 2:6, 6:4, 6:3, 1:6, 2:6.

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