Что делать водителям, если нет возможности пропустить скорую? 14.01.2025, 11:05

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Разбор ситуации.

Ревущие звуковые сигналы скорой помощи, пожарной машины или милиции – это знак водителям уступить дорогу. Но как быть, если дорожная обстановка не позволяет этого сделать?

Минчанин Игорь оказался в весьма непростой ситуации: он искренне хотел выполнить правила дорожного движения, но не мог этого сделать по объективным причинам.

Его историю рассказывает Евгений Грачев из abw.by.

«Хочу пропустить, но не могу»

«Возвращаясь вечером с работы на своем автомобиле, я попал в «пробку». В столице это частое явление в такое время суток, поэтому я привык и сильно не сокрушался. Просто медленно двигался вперед.

Вскоре я услышал позади звук сирены. В зеркало заднего вида увидел маячки автомобиля скорой медицинской помощи. Кое-как он протискивался между застрявших в заторе транспортных средств – и в какой-то момент оказался позади меня.

Согласно ПДД я должен был обеспечить беспрепятственный проезд оперативной машины, перестроившись в другую полосу. Но на дороге «пробка», как я уже говорил, все полосы были забиты автомобилями. Я начал жестами показывать водителям авто справа, чтобы они пропустили, но те в ответ только разводили руками – мол, сами застряли. В общем, перестроиться в другую полосу быстро я не смог. И это неприятная ситуация, в которой мог оказаться каждый.

Конечно, спустя какое-то время общими усилиями всех водителей скорая все же протиснулась из полосы в полосу в нужном направлении, но времени на это было потрачено довольно много. А весь спецтранспорт оснащен видеорегистраторами. Поэтому у меня остался вопрос: могут ли меня привлечь к ответственности за непропуск машины скорой в такой ситуации? Ведь картина неоднозначная: хочу выполнить требования ПДД, а не могу».

Коридор безопасности

Разбираемся. Во-первых, водители транспортных средств оперативного назначения, к которым относятся и кареты скорой медицинской помощи, при обеспечении безопасности дорожного движения могут отступать от некоторых требований ПДД.

Во-вторых, при приближении машины оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспорту.

Уступить дорогу (предоставить преимущество) – требование, означающее не возобновлять движение, снизить скорость движения вплоть до остановки транспортного средства или не осуществлять какой-либо маневр (за исключением требования освободить занимаемую полосу движения, подаваемого регулировщиком или водителем транспортного средства оперативного назначения), если это может вынудить другого участника дорожного движения изменить направление и (или) скорость движения.

В-третьих, водителям запрещается выполнять обгон и опережение транспорта оперативного назначения с включенными маячками синего или синего и красного цветов, двигаться по соседним полосам движения с их скоростью движения, а также занимать место в организованной транспортной колонне или пересекать ее.

Все это действительно требования ПДД. Но дорожная обстановка иногда складывается таким образом, что и опытный водитель может запутаться, не зная, как «вырулить» из ситуации.

Да, на дорогах случаются «пробки» – по ПДД это называется затор. И перестроиться, чтобы дать проехать машине скорой, в этом заторе, конечно, весьма проблематично. На этот случай существует четкое правило.

При возникновении затора, препятствующего движению транспортных средств оперативного назначения, водители должны обеспечить «коридор безопасности», по которому разрешается проезд только данных транспортных средств, именно так гласит п. 79.6 ПДД. Для этого транспортные средства, находящиеся в крайней левой полосе, должны занять в данной полосе крайнее правое положение.

Поэтому, если перестроиться можно – отлично, нет – создаем коридор, как описано выше.

Чем грозит непропуск скорой

Игорь прав: машины скорой действительно оснащены видеорегистраторами. И если водитель такой машины посчитает, что другой водитель объективно мог обеспечить коридор безопасности или иным образом создать беспрепятственный проезд скорой, но не сделал этого, и поделится своими сомнениями с ГАИ, то с высокой долей вероятности такого водителя привлекут к ответственности согласно административному кодексу.

Ст. 18.13 ч. 10 КоАП: невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения по обеспечению беспрепятственного проезда транспортного средства оперативного назначения влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без лишения.

Иными словами, за непропуск спецтранспорта можно остаться пешеходом.

Остается еще один вопрос. А если для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд скорой, нужно нарушить ПДД: например, выехать за стоп-линию, когда красный свет светофора горит? Что будет?

Формально это нарушение. Но в КоАП есть такое понятие, как крайняя необходимость. Это тот случай, когда водитель нарушил что-то, но сделал это для предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни, здоровью данного лица или других лиц, если такая опасность не могла быть устранена другим способом.

Наш случай как раз относится к этому пункту. И даже если автовладелец получит «письмо счастья» с фиксацией нарушения, это можно оспорить. Для этого нужно написать заявление в ГАИ о несогласии с вынесенным постановлением, после чего начинается административный процесс в общем порядке. У вас в этом случае будут два аргумента: статья КоАП, описанная выше, и видео с машины скорой или с уличных камер. Скорее всего, вкупе они помогут освободить вас от ответственности. Если, конечно, будет очевидно, что действовали вы в состоянии крайней необходимости, а значит, никакого административного нарушения не совершали.

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