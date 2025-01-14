Названы семь лучших замороженных овощей, помогающих контролировать уровень сахара 14.01.2025, 11:17

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Они содержат меньше углеводов и больше клетчатки, что делает их отличным выбором.

Но если замороженные овощи вам подходят, есть ли определенные виды, которые лучше выбирать для контроля уровня сахара в крови? Диетологи рассказали, что контроль сахара в крови во многом связан с углеводами и клетчаткой в овощах.

«Овощи обычно содержат мало углеводов, поэтому они меньше влияют на уровень сахара в крови,» — отмечает Аннет Снайдер, MS, RD, сертифицированный диетолог из Top Nutrition Coaching. Когда большая часть углеводов поступает из клетчатки, такие овощи помогают избежать переедания и контролировать вес, — добавляет она, советуя выбирать овощи с минимум 3 граммами клетчатки на порцию.

7 лучших замороженных овощей для контроля сахара в крови

Овощные смеси для жарки

Такие смеси включают грибы, лук, перец и другие овощи. Они содержат меньше углеводов и больше клетчатки, что делает их отличным выбором, утверждает Ленора Ватаманюк, сертифицированный диетолог из Саскачевана, Канада. Добавьте к ним белок, например, курицу или креветки, чтобы получить полноценное блюдо.

Цветная капуста

Замороженная цветная капуста — беспроигрышный вариант. Ее можно найти в виде соцветий или «риса», который заменяет обычный рис, не влияя на сахар в крови. В чашке риса из цветной капусты всего около 5 граммов углеводов и 3 грамма клетчатки.

Брокколи

Этот крестоцветный овощ богат клетчаткой и сульфорафаном, веществом, улучшающим чувствительность к инсулину и помогающим снизить сахар в крови. Замороженная брокколи может стать основой многих полезных рецептов.

Шпинат

Одна чашка замороженного шпината содержит 7 граммов углеводов, из которых 4,5 грамма — это клетчатка. Он легко добавляется в супы, рагу и запеканки, не изменяя их вкус, при этом насыщая их полезными веществами.

Капуста

Этот темно-зеленый листовой овощ с низким содержанием углеводов и высоким содержанием витаминов A, C и K отлично подходит для тех, кто следит за уровнем сахара в крови. В одной чашке кале всего 1 грамм углеводов, и почти все это клетчатка.

Брюссельская капуста

Хотя брюссельская капуста не всегда нравится, она богата клетчаткой — 6 граммов на чашку. Снайдер рекомендует запекать брюссельскую капусту с оливковым маслом и специями, чтобы подчеркнуть ее вкус.

Сладкий картофель

Несмотря на более высокий гликемический индекс, сладкий картофель содержит много клетчатки и магния, что помогает контролировать уровень сахара. Одна чашка приготовленного картофеля содержит около 3 граммов клетчатки.

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