«С такими скучными соседями только в дом престарелых» 14.01.2025, 11:18

иллюстративное фото

В минской многоэтажке разгорелся конфликт.

Когда ваши соседи жалуются на шум из вашей квартиры, должны ли они сами соблюдать образцово-показательную тишину, чтобы их претензии звучали справедливо? Читатель «Онлайнера» Арсений оказался в странной ситуации: однажды ему пожаловались на громкую музыку люди, сами любившие выкручивать динамик на полную после 23:00. Кажется, матрица снова дала сбой…

— Уже два года снимаю с женой квартиру в Малиновке, в обыкновенной девятиэтажке, построенной в конце 1990-х. Когда мы только сюда заехали, собрались небольшой компанией из четырех человек. Время было около 16:00. В какой-то момент мы с другом вышли в магазин и, возвращаясь, заметили делегацию постояльцев, которые курили у подъезда: человек пять из разных квартир возрастом 30—45 лет. Один из них сделал мне замечание: «Ты живешь на 8-м? Можно потише петь?» Поднявшись к себе, я понял, что включился караоке-микрофон и второй мой товарищ с не самым лучшим музыкальным слухом исполнял «Короля и шута». На часах было 18:30. Пятница. Но я человек понимающий и уважающий интересы других. Так что песни закончились, и мы просто продолжили общение.

Спустя пару недель Арсению прилетела «ответка»: в ночь выходного сверху началась дискотека, сопровождавшаяся женскими криками.

— Разбираться я не пошел, подумал: «Ну гуляют люди, ладно». Закончился сейшн примерно в четыре утра. Эти веселые приключения стали повторяться периодически то в будний день, то в выходной. Было все: и застолья, и караоке, и громкие разговоры по телефону, и бурные обсуждения с «Алисой».

Мужчина поговорил на этот счет с владелицей жилья. Оказалось, было время, когда эти соседи не давали и ей покоя. Так как они тоже снимали квартиру, действовать решили через хозяйку.

— С ней связались, когда случилось новое застолье. В ответ получили негодование и непонимание: «Это же тихие, спокойные люди, да еще и с детьми». Через пару часов раздался звонок в дверь. На пороге стояли женщина и мужчина лет 45. Да-да, именно тот мужчина, который был в компании жаловавшихся на «Короля и шута» в 18:30. Состоялся разговор на повышенных тонах. Мол, я наговариваю, они вообще не такие, и почему это именно они мешают по ночам, ведь других соседей предостаточно. Предложили в следующий раз сфотографировать их окна, если свет горит только у них, и выслать фото на Viber вместе с просьбой соблюдать тишину.

На том и разошлись. Летом все прекратилось. Скорее всего, семья уехала на дачу и уже непосредственно оттуда ездила на работу.

Весь следующий год проходил в приблизительно таком же стиле: отдыхать соседи стали меньше. Может, у друзей отрывались, а может, я крепко спал… Но периодами вечеринки проскакивали.

И вот наступила середина декабря 2024 года. Пятница. Возвращаюсь домой, время около часа ночи, привычный взгляд вверх на свои окна, и — о, чудо — у соседей сверху снова горит свет и, как назло, только у них одних.

Зашел домой, сразу же попал на исполнение песни «Черные глаза», сопровождавшееся звонким смехом и криками. Я сразу же вышел и сфотографировал окна, отправил фото в Viber с просьбой перестать петь. Сверху воцарилась тишина. Минута обсуждения ситуации и звонок… «С такими скучными соседями только в дом престарелых», — сказали мне. Как итог — все праздники соседи «голливудят». Видимо, пора вызывать милицию.

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