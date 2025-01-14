Крохотная элита гигантской России 2 Юлия Пятецкая

14.01.2025, 11:26

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Юлия Пятецкая

Российский интеллектуал давно перестал ломаться на украинском вопросе, все сломано в труху.

Я никогда не читала статьи Юлии Латыниной, которая забивает собой информационное пространство годами, все мои попытки заканчивались приблизительно через две секунды, в которые она умудрялась ляпнуть совершенно очевидную чушь, ну и зачем же время и нервы тратить.

Вообще, время и нервы, на мой взгляд, все-таки необходимо тратить и на тех, кто тебе глубоко противен, потому что проживать жизнь, окружив себя исключительно единомышленниками и друзьями, очень удобно, тепло и радостно, но трошки инфантильно. Оттого, что ты о ком-то не хочешь знать, он просто так не перестанет, а человек, сидящий на эфирной игле и несущийся из каждого утюга, работает с конкретно поставленной задачей, а не выходит в люди от избытка свободного времени.

Но слушать всех, кто регулярно насилует эфир, опасно для здоровья, поэтому приходится выставлять фильтры, короче, Латынину я отфильтровала давно. По причинам выше означенным. Были какие-то ее интервью сильно прошлых лет, которые я читала как редактор, но вот написанное исключительно ею, от и до, я впервые прочла только что, в издании «Новая газета Европа», которое предварило ее текст редакционным комментарием - дескать, мнение может не совпадать. Обычно такие ремарки ставят в конце, редакция не случайно вынесла в начало. Ну, может - так может, и на том спасибо.

Этот ее текст - «Пломбированный когнитивный вагон» - уже назвали «манифестом», это совершенно замечательный образчик густопсовой российской пропаганды, но рассчитанный не на отряды путинских безумных старушек и миллионы обдолбанных телевизором граждан, которые разбегутся от одного заголовка, а на мыслящих, совестливых и человеколюбивых.

Начинает она, как водится, с бреда и в этом себе не изменяет.

«В начале российско-украинской войны значительная часть российской элиты и тем более оппозиции оказалась на стороне Украины».

В начале - это когда? После аннексии Крыма? Когда у российской элиты началось начало? Я помню, что у элиты и оппозиции в начале были разные мнения - Крым не бутерброд, письма в поддержку аннексии… Всевозможные люди высокой культуры, не стесняясь и «не скрывая непрошеной грусти», объясняли, почему «Крым - Богом данная русская земля».

Или вначале - это с 24 февраля 2022 года? Значительная часть элиты прям была против? Кто эти люди? Какой элиты? Политической, культурной, экономической, научной? Ну я филолог, я всю жизнь цепляюсь к словам. Что такое «значительная часть элиты» применительно к гигантской ядерной державе, которая веками захватывает все, до чего может дотянуться? Если бы значительная часть элиты была на стороне Украины, войны бы не было.

Либо следует предположить, что у гигантской России совсем крохотная элита, часть которой в силу различных причин до сих пор не может внятно сказать, на чьей она стороне. Тогда возникает закономерный вопрос: почему в такой огромной стране такая мизерабельная элита? Это вопрос на засыпку, его лучше не задавать, собственно, Латынина и не задает, а «значительная часть элиты» звучит гордо.

После этого трагического откровения она предлагает вдумчивому читателю буйную нарезку из новейшей и не очень истории. Суть нарезки сводится к тому, что, во-первых, Украина сама виновата. Во-вторых - во-первых, в-третьих, вместо того чтобы полюбить всем сердцем значительную часть российской элиты и русский народ, Украина их не полюбила и начала хейтить. В том числе саму Юлию Латынину. Которой это больно и обидно. В-четвертых, обижать Россию первым придумал Ленин и большевики. В-пятых, все, кто ее обижают, идут по ленинским же стопам. В-шестых, Россию и ее народ обижают и обижают, а президент Зеленский и в ус не дует.

«Первое, что произошло с теми, кто думал так (поддерживал Украину - прим.), - во всяком случае, со мной, — они были совершенно ошеломлены хейтом со стороны украинской пропаганды. Каждый, кто осмелился бы не вполне соответствовать нарративу, должен был быть растерзан этими пираньями, которые забивали собой весь информационный фон, запугивали и заставляли присоединиться к группе».

Я надеюсь, значительная часть российской элиты, включая Латынину, на которую набросились наши пираньи, жива и здорова? И наши пираньи не убили у значительной части всю семью, не разбомбили дома, не наср*ли в музеях, не украли унитазы, фены и микроволновки? У одного моего знакомого в Киевской области братские братишки вынесли все, включая корзину с грязным бельем.

«Ну, допустим, у активистов - эмоции. На них падают бомбы. Но ведь есть Госдеп. Президент Зеленский зависит от него чуть больше, чем на 150%. Демократы могли бы намекнуть Зеленскому, что это всё нехорошо. Что это как-то не соответствует общечеловеческим ценностям».

Латынина даже не против, чтоб у активистов были эмоции, невероятно.

Активисты - это сожженный дотла Мариуполь, Харьков, находящийся под круглосуточными бомбежками, запытанное и убитое мирное население всех украинских городов и сел, где ступала нога русского солдата? Люди, имевшие вчера и дом, и семью, а сегодня стоящие перед пепелищем, по которому разбросаны останки, игрушки, свадебные фотографии и детские тапочки? Это активисты?

Украинскому композитору Игорю Покладу русские братишки в рояль засунули растяжку. Чтоб украинский композитор сел и взорвался. Тюрьма «Изоляция», русский плен. Вы освобожденных из плена украинцев видели? А их интервью читали? Может, Латынину заставить почитать, прямо в ее же присутствии? Но она, как я опять поняла, не хочет этого всего, а хочет, чтобы мировые демократы объяснили Зеленскому, что такое общечеловеческие ценности.

Зеленскому. Ну а кому? Это ж он пираний распустил, которые житья не дают российским интеллектуалам и прочим голубкам мира.

Демократы не должны были в свое время объяснить, что нужно быть общечеловечнее к Гитлеру? К Сталину, к Чаушеску? Да, собственно, ко всем, кого хейтят. Потому что хейт - это плохо. Ну вот плохо, и все. Нужно быть добрее к гитлерам, и войны закончатся.

Дальше она уже вбрасывает термин «деколонизация», и ее анализ этого явления настолько великолепен, что затмевает практически все, как известный напиток «сучий потрох».

«Обратим внимание, что у «деколонизаторов» нет проблем с Московской Русью - лапотной, дремотной и невежественной. Мишенью их критики служит именно Российская империя - могущественная, интернациональная, европейская, с немецкими императорами на троне, с остзейскими чиновниками, украинскими вельможами и грузинскими генералами. Они ненавидят ровно тот момент в истории России, когда она была частью победоносной Европы, и ровно те ее черты, которые ее делали победоносной и интернациональной».

Я читала текст Латыниной лежа, после этого пассажа захотелось встать и что-нибудь сломать. Могущественная, европейская, интернациональная и победоносная - это та, где крепостное право отменили в 1861 году, а по сути не отменяли никогда?

Или когда первый университет построили в 1724-м? Или трошки позже, когда пятерых сперва было велено четвертовать, но не нашли палача, поэтому величайшим императорским милосердием разрешили повесить, но опять не нашли мастера, поэтому виселицы сделали на тяп-ляп, и трое сорвались. Но были повешены повторно, чтоб другим было неповадно, и один бился в агонии полчаса, отталкиваясь ногами от помоста. Это европейская и победоносная? В которой в 19 веке каторжников гнали босыми по сибирскому тракту, нанизав на прут, и потребовался немецкий доктор Гааз, который, впервые посетив русскую тюрьму, пришел в ужас от увиденного и всю жизнь посвятил облегчению участи заключенных? Она, великая и интернациональная?

Которая захватывала Крым и Кавказ, депортировала и порабощала народы, вводила Эмский указ (вибачте, шо нагадую) и праздновала кровавое воскресенье? Она или нет? Со столыпинскими вагонами, столыпинским галстуком, в вечной войне, нищете, голоде, невежестве, уродстве? Эта великая и могущественная, о которой не мог молчать Лев Толстой и которая была объектом критики подлинного российского мыслящего класса, всегда находившегося в безнадежном меньшинстве? Та, которую от голода спасал опять-таки Лев Толстой, а не императорская семья и министры?

«Ведь всё, что делается теперь в России, делается во имя общего блага, во имя обеспечения и спокойствия жизни людей, живущих в России. А если это так, то всё это делается и для меня, живущего в России. Для меня, стало быть, и нищета народа, лишенного первого, самого естественного права человеческого - пользования той землей, на которой он родился; для меня эти полмиллиона оторванных от доброй жизни мужиков, одетых в мундиры и обучаемых убийству, для меня это лживое так называемое духовенство, на главной обязанности которого лежит извращение и скрывание истинного христианства. Для меня все эти высылки людей из места в место, для меня эти сотни тысяч голодных, блуждающих по России рабочих, для меня эти сотни тысяч несчастных, мрущих от тифа, от цынги в крепостях и тюрьмах. Для меня страдания матерей, жен, отцов изгнанных, запертых, повешенных. Для меня эти шпионы, подкупы, для меня эти убивающие городовые, получающие награду за убийство. Для меня закапывание десятков, сотен расстреливаемых, для меня эта ужасная работа трудно добываемых, но теперь уже не так гнушающихся этим делом людей-палачей. Для меня эти виселицы с висящими на них женщинами и детьми, мужиками; для меня это страшное озлобление людей друг против друга». (Лев Толстой, «Не могу молчать»).

Эта? Или та, могущественная и интернациональная, в которой Чехов писал «Остров Сахалин»? Та, в которой писатель в одиночку впервые сделал перепись населения на Сахалине и в ужасающих подробностях описал тамошнюю жизнь. Ну она или нет? Ну чего молчишь, ты в Бобруйск ездил?

Та великая, в которой Гоголь сошел с ума, от которой сходил с ума Салтыков-Щедрин и об отлученности которой «от всемирного воспитания рода человеческого» писал Чаадаев? Та, где шизофреник и проходимец Распутин был ситным другом императорской семьи? Она или не она? Та, которая впитала все традиции великодержавного скотства от своего сотворения и не намерена с ними расстаться ни в жисть?

Но, с точки зрения Латыниной, российская империя стала объектом критики при Ленине. До Ленина, марксистов и большевиков никому и в голову как бы не приходило из мыслящих замахиваться на великую с критикой.

Мне российские интеллектуалы иногда напоминают старикашку Эдельвейса, которому читать в жизни не приходилось, но приходилось много думать. Поэтому в рамках перманентного возвращения былого величия и вставания с колен они регулярно изобретают эвристический аппарат, унутре которого неонка.

Возмущаться, что российская империя попала под огонь критики в период своего величия, - это все равно, что расстраиваться из-за Германии, на которую все ополчились не тогда, когда она была несчастной, проигравшей и смертельно обиженной, а когда она стала блистательным третьим рейхом, с отважными летчиками, крутыми гауляйтерами, бравыми партайгеноссе, гениальными учеными, исследовавшими теорию расовой чистоты, мощной армией и несравненной службой СС. Как только Германия возмужала и заблистала, на нее все и ополчились, а потом еще обвинили немецкий народ. Да просто захейтили.

«Человеку свойственно поддерживать свою группу. Военная солидарность - один из сильнейших двигателей войны. Человек воюет потому, что приказали, и потому, что братишка погиб. И тут ему говорят, что он еще и преступник. Бросит ли он воевать?»

Сильнейший двигатель войны - ну разве ж не прекрасно? Своя группа, опять-таки. Не психбольной в коронавирусном бреду строчит, а интеллектуалка в здравом уме и трезвой памяти.

Солидарные братишки двигают войну, потому что у них братишка погиб. В мариупольском роддоме, в киевской больнице Охматдет, в харьковской типографии. В Чечне, в Грузии, в Приднестровье, в Сирии.

Русский братишка все время где-то гибнет, вместо того чтобы учиться читать, писать, разговаривать, складывать и вычитать, работать и зарабатывать себе на ковер и телевизор. Чтобы научиться подтирать жопу и убирать за собой. У братишек из Пензы и Саратова все время случается сильнейший двигатель войны на чужой земле. Так широк русский братишка, что никто не знает, как сузить. И пока весь мир думает, этим многовековым актуальным вопросом занимается ВСУ.

Бедный солидарный братишка насилует, пытает, убивает, сжигает и бросает бомбы на жилые кварталы, а ему плохие пираньи говорят, что он - преступник. Вместо того, чтобы ему сказать что? Ну это сложно комментировать, разве что Гоголя вспомнить: «Не любит русский народец умирать своей смертью, ох, не любит».

Российский интеллектуал давно перестал ломаться на украинском вопросе, все сломано в труху. Давно потерял всякий стыд и совесть. Но упорно хочет уважения. Именно за то, что наломал, наубивал, нагадил. Ну это уникальный феномен, невозможно постичь, но и забыть не получится.

«Иногда кажется, что Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать». Неленин.

Юлия Пятецкая, «Фейсбук»

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