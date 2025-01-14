NYT: Битва за Курскую область стала похожа на штурмы Бахмута и Авдеевки 14.01.2025, 11:34

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Украинский командир раскрыл подробности.

Российская оккупационная армия продолжает предпринимать попытки выбить украинские войска с территории Курской области. Захватчики применяют в ходе наступление большое количество живой силы и, как следствие, несут огромные потери.

Интенсивность боев на Курщине напоминает некоторые из самых жестоких битв на востоке Украины за последние три года, в том числе в таких городах, как Бахмут и Авдеевка. Об этом говорится в материале The New York Times.

Бои в Курской области приобрели уровень значимости для потенциальной роли этой территории в любых переговорах о прекращении огня. Аналитики утверждают, что, столкнувшись с перспективой нового президента США, который обещал быстро закончить войну, не проясняя условий, Украина надеется использовать российскую территорию в качестве разменной монеты. В свою очередь Москва, опираясь на подкрепление из Северной Кореи, надеется вырвать эту территорию из-под контроля Украины.

Командир украинского пехотного взвода, воюющий на Курщине, рассказал, что россияне пытаются захватить эту территорию любой ценой, и они бросают на это все силы. При этом бойцы ВСУ докладывают огромных усилий, чтобы ее удержать. Также военный отметил, что в ходе боевых действия враг несет огромные потери.

Более того, многие украинские военные подчеркнули, что наступление на северокорейскую пехоту сделало бои в Курской области гораздо более ожесточенными, чем прежде.

«Ситуация значительно ухудшилась, когда начали прибывать северокорейцы. Они массово давят на наши фронты, находят слабые места и прорывают их», – рассказал украинский боец.

Бойцы ВСУ отмечают, что несмотря на существенные потери пехоты и большое количество уничтоженной российской техники, оккупанты продвинулись на несколько километров в Курской области. Тем не менее украинские воины продолжают сдерживать врага. Однако, когда первая волна противника уничтожена, за ней следует следующая, поэтому у ВСУ остается мало времени для того, чтобы перенаправить артиллерию и другие ресурсы для уничтожения врага.

«Когда приходит первая волна, мы сосредотачиваемся на ней, справляемся с ней, а затем приходит следующая. Нет времени перенаправлять артиллерию или другие ресурсы, поскольку следующая волна движется с другой линии атаки. Затем приходит следующая волна, и одна из них успевает добраться до нужного участка и выполнить свою задачу», – рассказывает украинский военный.

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