«Он слишком силен для меня»: друг Кадырова испугался боя с Усиком 14.01.2025, 11:38

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Российский чемпион признал превосходство украинца.

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21−0, 20 КО) высказался по поводу обладателя титулов WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александра Усика (23−0, 14 КО).

Российский боксер, который ранее рассматривал возможность провести поединок с Усиком, сейчас отказался от этой идеи.

«Бой с Усиком не будет. Он слишком силен для меня, так как выступает в хевивейте. Если он вернется в мой дивизион, то я могу выйти с ним в ринг. Но не в супертяжелом весе. В крузервейте? Нет. Слишком силен, слишком хорош.

Бетербиев оценил победу Усика над Тайсоном Фьюри в реванше.

«Фьюри провел хороший бой. Мне немного жаль, что сейчас в хевивейте нет больших имен. Имею в виду реально именитых бойцов. Например таких, какие были во времена Мухаммеда Али или Майка Тайсона. Сейчас Усик и Фьюри — лучшие бойцы в этом весе», — сказал Бетербиев.

‼️“He’s to strong for me! He’s a heavyweight, he’s to strong!”- Artur Beterbiev



Artur Beterbiev on the possibility of facing Oleksandr Usyk.



WATCH: https://t.co/pAeUkB9qwv pic.twitter.com/j7zBPzzrLO — Fight Hub TV (@FightHubTV) January 13, 2025

Усик и Бетербиев трижды встречались на любительском уровне. Александр одержал две победы и потерпел одно поражение.

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