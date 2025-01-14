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«Он слишком силен для меня»: друг Кадырова испугался боя с Усиком

  • 14.01.2025, 11:38
  • 2,400
«Он слишком силен для меня»: друг Кадырова испугался боя с Усиком

Российский чемпион признал превосходство украинца.

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21−0, 20 КО) высказался по поводу обладателя титулов WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александра Усика (23−0, 14 КО).

Российский боксер, который ранее рассматривал возможность провести поединок с Усиком, сейчас отказался от этой идеи.

«Бой с Усиком не будет. Он слишком силен для меня, так как выступает в хевивейте. Если он вернется в мой дивизион, то я могу выйти с ним в ринг. Но не в супертяжелом весе. В крузервейте? Нет. Слишком силен, слишком хорош.

Бетербиев оценил победу Усика над Тайсоном Фьюри в реванше.

«Фьюри провел хороший бой. Мне немного жаль, что сейчас в хевивейте нет больших имен. Имею в виду реально именитых бойцов. Например таких, какие были во времена Мухаммеда Али или Майка Тайсона. Сейчас Усик и Фьюри — лучшие бойцы в этом весе», — сказал Бетербиев.

Усик и Бетербиев трижды встречались на любительском уровне. Александр одержал две победы и потерпел одно поражение.

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