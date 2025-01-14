«Он слишком силен для меня»: друг Кадырова испугался боя с Усиком
- 14.01.2025, 11:38
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Российский чемпион признал превосходство украинца.
Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21−0, 20 КО) высказался по поводу обладателя титулов WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александра Усика (23−0, 14 КО).
Российский боксер, который ранее рассматривал возможность провести поединок с Усиком, сейчас отказался от этой идеи.
«Бой с Усиком не будет. Он слишком силен для меня, так как выступает в хевивейте. Если он вернется в мой дивизион, то я могу выйти с ним в ринг. Но не в супертяжелом весе. В крузервейте? Нет. Слишком силен, слишком хорош.
Бетербиев оценил победу Усика над Тайсоном Фьюри в реванше.
«Фьюри провел хороший бой. Мне немного жаль, что сейчас в хевивейте нет больших имен. Имею в виду реально именитых бойцов. Например таких, какие были во времена Мухаммеда Али или Майка Тайсона. Сейчас Усик и Фьюри — лучшие бойцы в этом весе», — сказал Бетербиев.
‼️“He’s to strong for me! He’s a heavyweight, he’s to strong!”- Artur Beterbiev— Fight Hub TV (@FightHubTV) January 13, 2025
Artur Beterbiev on the possibility of facing Oleksandr Usyk.
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Усик и Бетербиев трижды встречались на любительском уровне. Александр одержал две победы и потерпел одно поражение.